Совместное производство и обмен технологиями: Терехов назвал приоритеты в сотрудничестве с Кыргызстаном

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетными направлениями сотрудничества Беларуси и Кыргызстана должны стать совместное производство и обмен технологиями, кооперация в промышленности, сельском хозяйстве, переработке сырья, строительстве, коммунальной инфраструктуре и других сферах, имеющих непосредственное значение для устойчивого развития государств. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Терехов во время пленарного заседания I Форума регионов Беларуси и Кыргызстана, передает корреспондент БЕЛТА.



"Сегодня перед нами стоит задача определить новые точки роста белорусско-кыргызского взаимодействия. Необходимо активизировать прямые контакты между регионами и обеспечить регулярный обмен информацией о свободных производственных площадках, инвестпредложениях и потребностях предприятий", - сказал Александр Терехов.



/Будет дополнено/.-0-