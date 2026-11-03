Совет ЕЭК внес изменения в отдельные правила на общем лекарственном рынке ЕАЭС

В частности, внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарств для медицинского применения: форму заявления на регистрационные процедуры дополнена необходимостью указания международного непатентованного наименования действующего вещества лекарственного препарата или его общепринятого, группировочного и химического наименования.
"Это решение Совета ЕЭК обеспечит полное единообразие информации в реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза, позволит исключить разночтения при выборе лекарств для проведения закупок, упростит поиск информации о лекарственном препарате в реестре", - пояснили в ЕЭК.
Также Совет ЕЭК внес изменения в правила проведения исследований биоэквивалентности лекарств в рамках ЕАЭС. "Изменения предусматривают возможность проведения исследований проникновения мазей и гелей в кожу человека с применением искусственной мембраны - аналога кожи человека, вместо донорской кожи. Решение Совета ЕЭК позволит снизить затраты производителей на разработку и вывод на рынок воспроизведенных лекарственных препаратов", - отметили в пресс-службе.-0-