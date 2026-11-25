25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советом Евразийской экономической комиссии принят ряд решений в сферах технического регулирования, торговых соглашений с третьими странами, таможенно-тарифного сотрудничества. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства по итогам заседания Совета ЕЭК в Москве, в котором приняла участие заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.
В том числе утвержден порядок формирования и актуализации общего информационного ресурса по объектам инфраструктуры, используемой для оказания услуг по хранению продукции агропромышленного комплекса государств - членов ЕАЭС. Информационный ресурс будет формироваться и актуализироваться ЕЭК на основании сведений, представляемых уполномоченными органами стран союза в соответствии с национальным законодательством и размещаться впоследствии на портале общих информационных ресурсов и открытых данных союза в интернете. Доступ к сведениям ресурса будет обеспечен с использованием средств портала и предоставляться безвозмездно в круглосуточном режиме.
Также принято решение о маркировке отдельных видов мясной продукции средствами идентификации, которым устанавливаются единые правила маркировки готовой мясной продукции в потребительской упаковке.
Кроме того, принята рекомендация о координационном плане мероприятий, направленных на продвижение товаров государств - членов Евразийского экономического союза на рынки третьих стран путем выставочно-ярмарочной и экспозиционной деятельности, рекламных и имиджевых мероприятий за рубежом, а также бизнес-миссий на 2027 год.
В рамках подготовки заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного к проведению 22 декабря в Санкт-Петербурге, согласована его повестка.
Повестка дня заседания Совета ЕЭК включала более 40 вопросов, в том числе в сфере торговли, промышленности, таможенного сотрудничества, стандартизации.-0-
Экономика
25 ноября 2026, 17:27
Совет ЕЭК утвердил порядок формирования инфоресурса по объектам инфраструктуры для хранения продукции АПК
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