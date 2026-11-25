"Документ подготовлен в ходе реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". Государствам-членам предлагается учитывать координационный план на 2027 год, включающий 20 крупнейших мероприятий по таким направлениям, как торговля, энергетика, энергетическое и тяжелое машиностроение, спецтехника, горнодобывающее и нефтегазовое оборудование, станкостроение, металлургия, логистика, АПК, пищевая и химическая промышленность", - отметили в ЕЭК.
Страны проведения мероприятий - основные партнеры ЕАЭС по торговым соглашениям: Вьетнам, Индонезия, Иран, Китай, Монголия, ОАЭ, а также Индия и Египет.
"Совместное участие в международных выставках и деловых мероприятиях позволит более эффективно представлять экспортный потенциал Евразийского экономического союза на внешних рынках. Особое значение такая работа имеет для продвижения совместно произведенной продукции государств-членов, расширения деловых связей и поиска новых возможностей для поставок", - прокомментировал документ член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
В заседании Совета ЕЭК, которое прошло в Москве 25 ноября, приняла участие вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич.-0-