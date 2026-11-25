25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое прошло 25 ноября в Москве с участием вице-премьера Беларуси Натальи Петкевич, принят пакет решений, существенно расширяющих возможности уполномоченных экономических операторов (УЭО). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.



"Новые меры направлены на снижение административной нагрузки на добросовестный бизнес, сокращение издержек и ускорение товарооборота в странах Евразийского экономического союза. Ключевые изменения в первую очередь затронут товары на временном хранении. УЭО смогут самостоятельно проводить предпродажную подготовку товаров на временном хранении. Без разрешения таможни разрешается дробить партии, сортировать, упаковывать и переупаковывать грузы, исправлять поврежденную тару, вскрывать упаковку для проверки характеристик и улучшать товарный вид", - рассказали в ЕЭК.



Кроме того, в документе конкретизированы виды маркировки иностранных товаров, в том числе средствами идентификации, акцизными (учетно-контрольными) марками и иными знаками. Это позволит бизнесу активнее использовать собственные площадки и инфраструктуру стран ЕАЭС: маркировать и комплектовать товары там, где это удобнее и эффективнее.



Упрощения коснулись и товаров, помещенных под процедуру таможенного склада. Ранее УЭО имели право выполнять на таможенных складах только те операции, которые обеспечивают сохранность товаров. Любые действия по подготовке к продаже или перевозке требовали отдельного разрешения таможни, что замедляло процессы и создавало дополнительные издержки.



"Теперь УЭО вправе без разрешения таможенного органа проводить с товарами, помещенными под процедуру таможенного склада, простые сборочные операции, подготовку продукции к продаже и транспортировке, а также их техническое обслуживание. Важно, что эти правила действуют как на собственных площадках УЭО, так и на таможенных складах, которыми они владеют", - добавили в ЕЭК.-0-