"Одной из основных целей разработки являлось установление требований по указанию в составе пищевой продукции вида растительных масел (жиров), применяемых при ее изготовлении, с целью предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно обеспечения реализации прав на достоверную информацию о пищевой продукции. Также уточнен перечень компонентов, употребление которых может вызвать аллергические реакции или пищевую непереносимость, либо противопоказано при отдельных видах заболеваний", - пояснили в пресс-службе.
Уточнены требования к маркировке пищевой продукции, содержащей в своем составе зерновые компоненты (в части возможности размещения на маркировке надписей: "Не содержит глютена" и "Со сниженным содержанием глютена"), а также требования к указанию в маркировке показателей пищевой ценности.
Кроме того, актуализированы величины, отражающие рекомендуемое суточное потребление основных пищевых веществ и энергии для взрослых в целях нанесения маркировки пищевой продукции.
В заседании Совета ЕЭК, которое состоялось 25 ноября в Москве, приняла участие вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич.-0-