Сотрудничество бизнеса Беларуси и Узбекистана демонстрирует устойчивую динамику - Минэкономики

Глава департамента пожелала участникам форума продуктивной работы и установления крепких деловых контактов, которые в перспективе станут основой для совместных белорусско-узбекских проектов.-0-





29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество бизнеса Беларуси и Узбекистана демонстрирует устойчивую динамику. Об этом заявила директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович во время Узбекско-белорусского межпарламентского форума в Хиве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минэкономики.По словам руководителя департамента, торгово-экономическое сотрудничество между субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) двух стран демонстрирует устойчивую динамику. Узбекистан входит в топ-5 государств по объемам товарооборота с Беларусью. В 2025 году белорусский бизнес нарастил поставки на узбекский рынок в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом. Такие результаты достигнуты, в том числе и благодаря системной поддержке экспортеров. В Беларуси действует механизм льготного экспортного кредитования через банки страны. Под кооперационные проекты привлекаются и внешние источники капитала: соответствующие возможности предусмотрены проектом страновой стратегии Евразийского банка развития по Беларуси на 2027-2030 годы."Мы заинтересованы в реализации совместных проектов. Полагаю, что предпринимателям наших стран необходимо воспользоваться предложенными финансовыми инструментами. Экономические и финансовые ведомства готовы предоставить соответствующее сопровождение таким инициативам", - отметила Ольга Русинович.В качестве эффективных инструментов кооперации представитель Минэкономики презентовала опыт Беларуси по институциональному сопровождению взаимодействия предприятий. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей ежегодно организует контактно-кооперационные биржи в офлайн- и онлайн-форматах. Например, в текущем году из 420 субъектов МСП - участников бирж более 180 являлись зарубежными резидентами.Важным цифровым инструментом выступает электронный ресурс субконтрактации, действующий с 2022 года на базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Платформа включает перечень из более чем 100 предприятий-заказчиков и свыше 2 тыс. товарных позиций, рекомендуемых к освоению субъектами МСП. На ресурсе зарегистрированы порядка 500 контракторов и более 1,5 тыс. субконтракторов. Есть положительный опыт взаимодействия с российскими партнерами: 11 российских предприятий разместили на платформе перечни продукции, включающие 150 позиций. "Приглашаем узбекских партнеров разместить свои потребности на белорусском ресурсе субконтрактации. Такой обмен позволит ускорить формирование кооперационных цепочек и запуск новых совместных проектов", - отметила Ольга Русинович.