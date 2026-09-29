Сотрудничество бизнеса Беларуси и Узбекистана демонстрирует устойчивую динамику - Минэкономики

- Кочанова: Узбекско-белорусский межпарламентский форум приближает цель - товарооборот в $2 млрд к 2030 году
"Мы заинтересованы в реализации совместных проектов. Полагаю, что предпринимателям наших стран необходимо воспользоваться предложенными финансовыми инструментами. Экономические и финансовые ведомства готовы предоставить соответствующее сопровождение таким инициативам", - отметила Ольга Русинович.
В качестве эффективных инструментов кооперации представитель Минэкономики презентовала опыт Беларуси по институциональному сопровождению взаимодействия предприятий. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей ежегодно организует контактно-кооперационные биржи в офлайн- и онлайн-форматах. Например, в текущем году из 420 субъектов МСП - участников бирж более 180 являлись зарубежными резидентами.
Важным цифровым инструментом выступает электронный ресурс субконтрактации, действующий с 2022 года на базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Платформа включает перечень из более чем 100 предприятий-заказчиков и свыше 2 тыс. товарных позиций, рекомендуемых к освоению субъектами МСП. На ресурсе зарегистрированы порядка 500 контракторов и более 1,5 тыс. субконтракторов. Есть положительный опыт взаимодействия с российскими партнерами: 11 российских предприятий разместили на платформе перечни продукции, включающие 150 позиций. "Приглашаем узбекских партнеров разместить свои потребности на белорусском ресурсе субконтрактации. Такой обмен позволит ускорить формирование кооперационных цепочек и запуск новых совместных проектов", - отметила Ольга Русинович.
Глава департамента пожелала участникам форума продуктивной работы и установления крепких деловых контактов, которые в перспективе станут основой для совместных белорусско-узбекских проектов.-0-