Сотрудничество Беларуси с Ферганской областью Узбекистана может стать примером для других регионов - Шулейко

Юрий Шулейко отметил высокую заинтересованность узбекского бизнеса в сотрудничестве с Беларусью, что содействует развитию двусторонних торгово-экономических отношений. Налажено взаимодействие на региональном уровне. "На встрече подведем черту, что сделали, что необходимо еще сделать, какие вопросы нужно решать", - сказал Юрий Шулейко.
Он подчеркнул, что белорусская сторона нацелена на четкое выполнение достигнутых договоренностей, о своей позиции всегда заявляет открыто.
"Мы выходим на другой уровень нашего дружеского сотрудничества, говорим уже не только о торговле, но и о конкретных проектах в регионах. Белорусский бизнес также заинтересован в совместной работе", - добавил заместитель премьер-министра.
По его словам, нужно переходить от посреднических схем к прямым контактам с полноценным использованием транспортной инфраструктуры на территории двух стран. "Развивая наше партнерство, можем показать пример успешного взаимодействия и прийти к значимым результатам", - подчеркнул Юрий Шулейко.
Хайрулло Бозаров рассказал, что прорабатываются новые проекты, инициативы. "Благодаря встречам глав наших республик открылась новая глава наших взаимоотношений. Созданы условия для работы регионов. Сначала развивали отношения только с Гомельской областью, теперь и с Минской", - отметил Хайрулло Бозаров.
Он особо выделил проекты в сфере деревообработки. Обсуждаются и другие направления взаимодействия.-0-
Фото Максима Гучека