Состоялось первое заседание комитета по реализации торгового соглашения ЕАЭС и Монголии

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первое заседание совместного комитета по реализации временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и Монголией состоялось 14 сентября в Улан-Баторе. Мероприятие прошло под председательством члена Коллегии (министра) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева и первого вице-премьера, министра экономики и развития Монголии Жадамбына Энхбаяра, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.



"Был определен порядок функционирования рабочих органов по соглашению для его эффективной имплементации, рассмотрен ход реализации отдельных мероприятий, в частности в сферах ветеринарно-санитарного контроля, технического регулирования и таможенного сотрудничества. Стороны определили индикативные объемы поставок мяса из Монголии в Евразийский экономический союз на 2027 год", - рассказали в пресс-службе.



Также совместный комитет рассмотрел проблемные вопросы доступа на рынки друг друга. ЕАЭС подняла темы доступа на монгольский рынок табака и табачной продукции, яиц, рыбных и мясных консервов, алкогольной продукции и муки.



"Временное торговое соглашение вступило в силу. Теперь предстоит непростой путь его реализации, поскольку за короткий срок, буквально в несколько лет, необходимо сделать так, чтобы ни с монгольской стороны, ни со стороны ЕАЭС не осталось сомнений, что оно нужно и что необходимо принимать решение о заключении полноформатного, бессрочного соглашения о свободной торговле", - отметил Андрей Слепнев.



"Монгольская сторона рассматривает временное торговое соглашение как основу для развития торгово-экономического сотрудничества в долгосрочной перспективе. Нам необходимо совместно выработать решения, которые будут направлены на расширение взаимной торговли", - сказал Жадамбын Энхбаяр.-0-