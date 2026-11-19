19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На западное санкционное давление Союзное государство ответит развитием технологического суверенитета. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на I Деловом форуме Союзного государства "Интеграция" в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наши страны живут и работают в условиях беспрецедентного санкционного давления. В ответ на это мы продолжим развивать технологический суверенитет Союзного государства. Наши совместные приоритеты относятся к отраслям станкостроения и роботостроения, электронной и автомобильной промышленности, нефтехимии", - сказал Алексей Оверчук.
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