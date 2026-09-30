Соглашения и контракты на почти 420 млн рублей заключены на Узбекско-белорусском форуме

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашения и контракты на почти 420 млн рублей заключены за два дня на полях Узбекско-белорусского межпарламентского форума. Такие данные привела председатель Совета Республики Наталья Кочанова на пленарном заседании форума в Хиве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.





Спикер обозначила ключевые приоритеты стратегического партнерства, межрегионального взаимодействия и укрепления братских связей между двумя государствами. По словам Натальи Кочановой, главными архитекторами и локомотивом динамичного развития двусторонних отношений выступают лидеры двух государств - Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В частности, именно доверительный диалог и взаимные визиты глав государств задали стратегический вектор и масштабные ориентиры сотрудничества. Ключевой курс - на поступательное наращивание товарооборота, углубление кооперации и безусловное выполнение всех договоренностей на высшем уровне.

"Межпарламентский форум в Хиве еще раз доказал свою эффективность как авторитетная рабочая площадка, переводящая установки президентов в конкретные практические результаты. Наглядным подтверждением перехода от традиционной торговли к глубокой производственной кооперации и сопряжению экономик стало подписание 59 прямых контрактов между предприятиями и организациями Беларуси и Узбекистана за два дня работы форума. Соглашения охватывают создание совместных производств, взаимные поставки продукции, кооперацию в сферах машиностроения, пищевой и химической промышленности, здравоохранения и туризма. Документы подписаны на сумму порядка 420 млн рублей", - подчеркнула Наталья Кочанова. "Межпарламентский форум в Хиве еще раз доказал свою эффективность как авторитетная рабочая площадка, переводящая установки президентов в конкретные практические результаты. Наглядным подтверждением перехода от традиционной торговли к глубокой производственной кооперации и сопряжению экономик стало подписание 59 прямых контрактов между предприятиями и организациями Беларуси и Узбекистана за два дня работы форума. Соглашения охватывают создание совместных производств, взаимные поставки продукции, кооперацию в сферах машиностроения, пищевой и химической промышленности, здравоохранения и туризма. Документы подписаны на сумму порядка 420 млн рублей", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Спикер указала и на широкое межрегиональное представительство делегаций на форуме. К обсуждению повестки присоединились представители Советов депутатов всех уровней: от сельских до областных и города Минска. Спикер указала и на широкое межрегиональное представительство делегаций на форуме. К обсуждению повестки присоединились представители Советов депутатов всех уровней: от сельских до областных и города Минска.



Наталья Кочанова также отметила, что расширяются и гуманитарные коридоры, а также связи в научно-образовательной сфере. Только между вузами двух стран действует 550 соглашений. Коснулись развития молодежной политики. В частности, спикер призвала бережно хранить правду о совместном подвиге предков в годы Великой Отечественной войны, развивать патриотические проекты. Один из них - "Поезд Памяти" - уже несколько лет объединят ребят из разных стран, помогая передавать новым поколениям идеалы мира, порядка и справедливости.

По мнению председателя Совета Республики, сотрудничество между руководителями предприятий, министерствами и правительствами двух стран складывается достаточно эффективно. "Промышленные выставки и диалоговые площадки в Хиве наглядно доказали: мы выстраиваем долговременную кооперацию в машиностроении, пищевой, химической промышленности и аграрном секторе, конвертируя открытый диалог в реальный рост экономик Беларуси и Узбекистана", - акцентировала она, выразив уверенность в том, что принятые решения и Хивинская декларация станут весомым вкладом в процветание двух братских народов. По мнению председателя Совета Республики, сотрудничество между руководителями предприятий, министерствами и правительствами двух стран складывается достаточно эффективно. "Промышленные выставки и диалоговые площадки в Хиве наглядно доказали: мы выстраиваем долговременную кооперацию в машиностроении, пищевой, химической промышленности и аграрном секторе, конвертируя открытый диалог в реальный рост экономик Беларуси и Узбекистана", - акцентировала она, выразив уверенность в том, что принятые решения и Хивинская декларация станут весомым вкладом в процветание двух братских народов.

Также Наталья Кочанова анонсировала: площадкой для следующего форума станет один из регионов Беларуси.-0- Также Наталья Кочанова анонсировала: площадкой для следующего форума станет один из регионов Беларуси.-0-





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