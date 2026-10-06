Соглашение об экономическом партнерстве ЕАЭС с ОАЭ вступило в силу





Соглашение предусматривает существенную либерализацию торгового режима: ОАЭ предоставили преференциальный доступ для 86% товарной номенклатуры, что соответствует 98% объема экспорта ЕАЭС.

"Средняя ставка, применяемая партнером к товарам союза, сокращается с 5% до 0,6%. Полученный объем уступок, по нашей оценке, позволит экспортерам стран ЕАЭС ежегодно экономить на таможенных пошлинах до $266 млн, - отметил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. - Ожидаемый рост товарооборота составит как минимум $5-6 млрд в среднесрочной перспективе".





В соглашении закреплены современные положения и механизмы, направленные на развитие взаимодействия деловых кругов, включая малые и средние предприятия. Предусмотрено сотрудничество в области транспорта и логистики с возможностью подключения ОАЭ к международному коридору "Север - Юг".





Министр ЕЭК призвал бизнес стран ЕАЭС активно использовать новые возможности и развивать сотрудничество с эмиратской стороной.-0-

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-участниками, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, - с другой, подписанное в июне 2025 года, вступило в силу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.