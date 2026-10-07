7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между правительствами Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций, подписанное 27 июня 2025 года в Минске, вступило в силу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.
Документом создается международно-правовая основа для развития торговли услугами и инвестиционного сотрудничества, закрепляются взаимные обязательства Беларуси и ОАЭ и обеспечиваются более предсказуемые и прозрачные условия для участников рынка.
"Услужно-инвестиционное соглашение дополняет вступившее 6 октября 2026 года в силу соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и его государствами-участниками с одной стороны и Объединенными Арабскими Эмиратами с другой, направленное на либерализацию торговли товарами. В совокупности два документа охватывают ключевые направления торгово-экономического взаимодействия: торговлю товарами, услугами и инвестиционную деятельность. Создание комплексной договорно-правовой базы будет способствовать расширению взаимной торговли, развитию кооперационных связей и реализации новых возможностей для бизнеса двух стран", - отметили в пресс-службе.-0-
Экономика
07 октября 2026, 17:15
Соглашение о торговле услугами и инвестициях между Беларусью и ОАЭ вступило в силу
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