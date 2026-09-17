Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией может вступить в силу до конца 2026 года 





17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией может вступить в силу до конца 2026 года. Об этом на круглом столе о взаимодействии ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества в Пекине заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК."По соглашению о свободной торговле с Индонезией в данный момент проводятся ратификационные процедуры, и рассчитываем, что до конца года соглашение вступит в силу", - сказал Бакытжан Сагинтаев.Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезия, с другой стороны, подписано 21 декабря 2025 года и в настоящее время проходит ратификационные процедуры, необходимые для его вступления в силу. Ожидается, что в абсолютном выражении снижение пошлин коснется примерно $3 млрд двусторонней торговли, а товарооборот между сторонами в течение ближайших трех-пяти лет после вступления соглашения в силу должен удвоиться.Бакытжан Сагинтаев также сообщил, что ЕАЭС рассматривает возможность заключения соглашений о свободной торговле с рядом других партнеров. "Активизированы переговоры с Индией, принято решение о начале переговоров с Тунисом, прорабатывается вопрос о формировании режима свободной торговли с Пакистаном, изучаются перспективы заключения соглашений с Иорданией, ЮАР и Зимбабве, а также рядом других партнеров. Такая география международных связей отражает наш подход к месту союза в мировой экономике, которая переживает глубокую трансформацию", - подчеркнул он.-0-