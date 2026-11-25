25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Свободная экономическая зона "Брест" заключила соглашение о сотрудничестве с особой экономической зоной "Санкт-Петербург". Документ подписан во время визита делегации Брестской области в российский мегаполис. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Брестского облисполкома.



Стороны нацелены развивать всестороннее взаимодействие для более эффективного содействия предприятиям и организациям двух стран. Администрации экономических зон будут заниматься организацией деловых контактов белорусских и российских предпринимателей, участвовать в проведении выставок, ярмарок, семинаров, симпозиумов, конференций и других мероприятий для ознакомления деловых кругов с экономикой и экспортными возможностями обеих стран. Также соглашение предусматривает содействие развитию малого и среднего бизнеса, поиску партнеров для совместного предпринимательства.



Санкт-Петербург с 24 по 26 ноября с рабочим визитом посещает делегация Брестской области во главе с заместителем председателя Брестского облисполкома Михаилом Баценко. В состав вошли представители агропромышленного комплекса юго-западного региона, которые готовы участвовать в организации системных поставок плодоовощной продукции в торговые сети российского мегаполиса. Представители Брестской области приняли участие в международной продовольственной выставке "Петерфуд". Свою продукцию представили "Берестейский пекарь", Пинский мясокомбинат, Пружанский молочный завод, Ляховичский консервный завод, фермерские хозяйства.



Подписаны двусторонние документы, в том числе о сотрудничестве с крупными российскими торговыми сетями.-0-