Соглашение о сотрудничестве подписали СЭЗ "Гродноинвест" и Комплексная бондовая зона Хайкоу 

17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Администрация СЭЗ "Гродноинвест" подписала меморандум о сотрудничестве с Комплексной бондовой зоной Хайкоу (Китай). Об этом БЕЛТА сообщили в свободной экономической зоне.



Подписание документа прошло сегодня во время онлайн-встречи и стало новым импульсом в укреплении сотрудничества между сторонами. Меморандум направлен на расширение внешнеэкономических связей, привлечение иностранных инвестиций, реализацию совместных инициатив. Документ закладывает прочную основу для долгосрочного взаимодействия и открывает новые возможности для двусторонней кооперации.



Как отметили в свободной экономической зоне, для предприятий Гродненской области меморандум формирует благоприятные условия для выхода на одну из наиболее динамично развивающихся площадок Китая. Резиденты "Гродноинвеста" получат дополнительные возможности для продвижения своей продукции на рынке провинции Хайнань, установления прямых контактов с китайскими партнерами и участия в совместных производственных цепочках.



Комплексная бондовая зона Хайкоу является одной из трех специальных зон провинции Хайнань, находящихся под особым таможенным контролем. Она представляет собой территорию с наиболее высоким уровнем открытости и наибольшим количеством льгот для осуществления предпринимательской деятельности, а также входит в число 13 ключевых парков, определенных для строительства порта свободной торговли Хайнань с китайской спецификой.-0-