Слаженная работа большой команды профессионалов. Пархомчик о слагаемых весомого урожая 

Плоды приносит слаженная работа агрономов, механизаторов, комбайнеров, водителей, руководителей хозяйств и районов. Брестская область в этом году получила более 1,4 млн т зерна. Хорошую динамику по сбору зерновых получили полесские регионы. "К прошлому году свыше 24 тыс. т добавил Лунинецкий район, более 10 тыс. т - Пинский, 9 тыс. т - Столинский. Плюс 7 тыс. т - у Ганцевичского района. Это все еще раз подтверждает, что разработанная по поручению Президента и утвержденная правительством программа развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы дает хороший результат", - сказал глава Брестской области.
В юго-западном регионе в этом году уродил озимый рапс. Его валовой намолот - около 237 тыс. т. Он превзошел прошлогодний на треть, урожайность выросла на 6,5 ц. "Достойный результат, причем прибавили все без исключения районы", - уточнил председатель облисполкома.
За каждой тонной хлеба стоят конкретные люди, профессионалы, чьим делом жизни стало сельское хозяйство. На уборочной помогала аграриям большая команда людей, которые трудятся в других сферах. "Очень важно, что аграрные традиции с каждым годом уверенно принимает наша молодежь. Наравне с опытными аграриями работали 111 молодежных и 141 семейный экипажей, 171 молодой водитель. Достойно потрудились ребята из студенческих отрядов. В Год белорусской женщины в составе экипажей на зерноуборочных комбайнах отработали 27 девушек. Молодцы! Как всегда, готовы подставить плечо в любом деле", - констатировал Петр Пархомчик.-0-
Фото Виолетты Южаковой