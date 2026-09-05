Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 5 сентября 2026
Минск-Уручье +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:50 "Кветка-фэст": более десятка инсталляций из цветов представили в Гродно Регионы
15:46 Титанический труд и толика удачи. Лучших тружеников чествуют на "Дажынках" в Брестской области  Регионы
15:41 "Локомотив" обыграл "Трактор" в первом матче сезона КХЛ Спорт
15:39 Слаженная работа большой команды профессионалов. Пархомчик о слагаемых весомого урожая  Экономика
15:37 "Наш дом - полная чаша". Гродненцы и гости делятся впечатлениями о Дне города Регионы
15:30 Мухин: западные страны ослабили ООН, а теперь пытаются ее приватизировать  Общество
15:25 Обладателей Национальной литературной премии назвали в Костюковичах во время Дня белорусской письменности Общество
15:24 Дзюдоисты Зурначян и Ольхов вошли в топ-10 на юниорском первенстве Европы  Спорт
15:20 Брестская область вносит достойный вклад в вес хлебного каравая страны - Шулейко Регионы
15:16 Путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву - Песков В мире
15:06 Памятное гашение конверта с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности прошло в Костюковичах Общество
14:52 Два ребенка пострадали в ДТП в Белыничском районе Происшествия
14:48 Проверка боеготовности внутренних войск. Военнообязанные отрабатывают передвижение малыми группами Общество
14:43 Белорусы выступят в четырех финалах на молодежном ЧЕ по академической гребле  Спорт
14:42 Скульптурная композиция "Алесь и Алеся" появилась в Костюковичах  Общество
14:41 Более 200 активностей и 2,5 тыс. исследователей: Караник о масштабах Фестиваля науки - 2026 Общество
14:31 ГАИ усилила контроль за безопасностью на дорогах Общество
14:25 Сила традиций и энергия движения. Гродно отмечает 898-летие Регионы
14:18 Изменение программ и нормативов. Как в школах и вузах Беларуси усиливают физподготовку  Общество
14:00 Лукашенко: из года в год брестская земля удивляет щедростью хлебной нивы Президент
13:59 "Идем в графике". Как ремонтируют и модернизируют Мозырский роддом Регионы
13:46 Православный фестиваль "Радость" проходит в Солигорске  Регионы
13:34 Сочно, ярко, полезно. В Гродно организовали фестиваль овощей  Регионы
13:33 Исаченко про День белорусской письменности: он словом связывает поколения Общество
13:23 "Разбазарили, распродали". Почему стратегические интересы Америки оказались под угрозой?  Общество
13:18 "Это большая честь и ответственность". Около 800 курсантов Военной академии приняли присягу  Общество
13:08 Учебно-производственные мастерские обновили в Новомышском аграрном колледже к областным "Дажынкам" Общество
12:53 "Когда вместе, любое дело ладится". Жители Гомельской области вышли на региональный субботник  Регионы
12:51 Ожидать ли белорусам дождя 6 сентября, сообщили синоптики Общество
12:36 Швед предложил разработать общий для стран БРИКС договор об оказании правовой помощи  Политика
Все новости
Все новости

Слаженная работа большой команды профессионалов. Пархомчик о слагаемых весомого урожая 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
05 сентября 2026, 15:39

Слаженная работа большой команды профессионалов. Пархомчик о слагаемых весомого урожая 

5 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Слаженная работа большой команды профессионалов дает плоды в получении весомого урожая. Такое мнение высказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время церемонии награждения на областном фестивале тружеников села "Дажынкі" в агрогородке Жемчужный Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.  Петр Пархомчик обратил внимание, что Жемчужный преобразился за довольно короткое время. К "Дажынкам" в агрогородке благоустроили улицы и дома, обновили школу и амбулаторию, открыли стадион. В Новомышском аграрном колледже для будущих аграриев обустроили передовые лаборатории и мастерские. Председатель Брестского облисполкома подчеркнул, что создать комфортные условия для жизни людей не менее важно. "Сделать жизнь сельчан лучше и воспитать достойных преемников героев жатвы - в этом и заключается основная идея праздника "Дажынкі". Она была предложена 30 лет назад Президентом Александром Лукашенко. Сегодня мы в очередной раз убеждаемся, насколько эта традиция стала значимой и по-настоящему народной. История "Дажынак" - история тех, кто выбрал делом своей жизни работу на земле, готов спорить с природой за каждый погожий день, осваивать новые технику и технологии для высокого урожая. А еще это судьба десятков городов и поселков, которые после "Дажынак" получили импульс для дальнейшего развития", - отметил Петр Пархомчик. 

Плоды приносит слаженная работа агрономов, механизаторов, комбайнеров, водителей, руководителей хозяйств и районов. Брестская область в этом году получила более 1,4 млн т зерна. Хорошую динамику по сбору зерновых получили полесские регионы. "К прошлому году свыше 24 тыс. т добавил Лунинецкий район, более 10 тыс. т - Пинский, 9 тыс. т - Столинский. Плюс 7 тыс. т - у Ганцевичского района. Это все еще раз подтверждает, что разработанная по поручению Президента и утвержденная правительством программа развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы дает хороший результат", - сказал глава Брестской области.

В юго-западном регионе в этом году уродил озимый рапс. Его валовой намолот - около 237 тыс. т. Он превзошел прошлогодний на треть, урожайность выросла на 6,5 ц. "Достойный результат, причем прибавили все без исключения районы", - уточнил председатель облисполкома. 

За каждой тонной хлеба стоят конкретные люди, профессионалы, чьим делом жизни стало сельское хозяйство. На уборочной помогала аграриям большая команда людей, которые трудятся в других сферах. "Очень важно, что аграрные традиции с каждым годом уверенно принимает наша молодежь. Наравне с опытными аграриями работали 111 молодежных и 141 семейный экипажей, 171 молодой водитель. Достойно потрудились ребята из студенческих отрядов. В Год белорусской женщины в составе экипажей на зерноуборочных комбайнах отработали 27 девушек. Молодцы! Как всегда, готовы подставить плечо в любом деле", - констатировал Петр Пархомчик.-0- 

Фото Виолетты Южаковой
Теги
Брестская область Дажынкi Пархомчик
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Испытанный на полях Брестской области отечественный пресс-подборщик запустят в серийное производство
Фото НЦПЭ Национальный центр поддержки экспорта и индийская бизнес-платформа подписали меморандум о взаимопонимании
Фото из архива БУТБ аккредитовала в августе рекордное количество новых участников биржевых торгов
Фото "Белинтерэкспо" Белорусская экспозиция представлена на торгово-промышленном форуме в Ереване 
Фото из архива Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 4 сентября 
Фото Минсельхозпрода От подготовки кадров до поставок продукции. Беларусь и Танзания сформировали план действий в АПК 
  • Главная
  • Слаженная работа большой команды профессионалов. Пархомчик о слагаемых весомого урожая 
    • Главное
    Лукашенко: из года в год брестская земля удивляет щедростью хлебной нивы
    Путешествие в мир белорусского книгопечатания и литературы. День белорусской письменности проходит в Костюковичах 
    Проверка боеготовности внутренних войск. Военнообязанные отрабатывают передвижение малыми группами
    Максимально приблизить к домашнему. Как улучшается питание детей в школах, рассказал Иванец
    Топ-новости
    Лукашенко: День белорусской письменности - это праздник самобытной национальной культуры 
    Швед предложил разработать общий для стран БРИКС договор об оказании правовой помощи 
    Брестская область вносит достойный вклад в вес хлебного каравая страны - Шулейко
    Обладателей Национальной литературной премии назвали в Костюковичах во время Дня белорусской письменности
    Слаженная работа большой команды профессионалов. Пархомчик о слагаемых весомого урожая 
    Изменение программ и нормативов. Как в школах и вузах Беларуси усиливают физподготовку 
    Межведомственный совет по обеспечению технологического суверенитета создан в Беларуси
    Мухин: западные страны ослабили ООН, а теперь пытаются ее приватизировать 
    Военнослужащие из Беларуси прибыли в РФ для участия в оперативно-тактическом учении
    Памятное гашение конверта с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности прошло в Костюковичах
    Учебно-производственные мастерские обновили в Новомышском аграрном колледже к областным "Дажынкам"
    Скульптурная композиция "Алесь и Алеся" появилась в Костюковичах 
    Праздник книги, истории и культуры: ХXXIII День белорусской письменности
    "Когда вместе, любое дело ладится". Жители Гомельской области вышли на региональный субботник 
    Более 200 активностей и 2,5 тыс. исследователей: Караник о масштабах Фестиваля науки - 2026
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.