Слаженная работа большой команды профессионалов. Пархомчик о слагаемых весомого урожая 

За каждой тонной хлеба стоят конкретные люди, профессионалы, чьим делом жизни стало сельское хозяйство. На уборочной помогала аграриям большая команда людей, которые трудятся в других сферах. "Очень важно, что аграрные традиции с каждым годом уверенно принимает наша молодежь. Наравне с опытными аграриями работали 111 молодежных и 141 семейный экипажей, 171 молодой водитель. Достойно потрудились ребята из студенческих отрядов. В Год белорусской женщины в составе экипажей на зерноуборочных комбайнах отработали 27 девушек. Молодцы! Как всегда, готовы подставить плечо в любом деле", - констатировал Петр Пархомчик.-0-





Фото Виолетты Южаковой

5 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Слаженная работа большой команды профессионалов дает плоды в получении весомого урожая. Такое мнение высказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время церемонии награждения на областном фестивале тружеников села "Дажынкі" в агрогородке Жемчужный Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.Петр Пархомчик обратил внимание, что Жемчужный преобразился за довольно короткое время. К "Дажынкам" в агрогородке благоустроили улицы и дома, обновили школу и амбулаторию, открыли стадион. В Новомышском аграрном колледже для будущих аграриев обустроили передовые лаборатории и мастерские. Председатель Брестского облисполкома подчеркнул, что создать комфортные условия для жизни людей не менее важно."Сделать жизнь сельчан лучше и воспитать достойных преемников героев жатвы - в этом и заключается основная идея праздника "Дажынкі". Она была предложена 30 лет назад Президентом Александром Лукашенко. Сегодня мы в очередной раз убеждаемся, насколько эта традиция стала значимой и по-настоящему народной. История "Дажынак" - история тех, кто выбрал делом своей жизни работу на земле, готов спорить с природой за каждый погожий день, осваивать новые технику и технологии для высокого урожая. А еще это судьба десятков городов и поселков, которые после "Дажынак" получили импульс для дальнейшего развития", - отметил Петр Пархомчик.Плоды приносит слаженная работа агрономов, механизаторов, комбайнеров, водителей, руководителей хозяйств и районов. Брестская область в этом году получила более 1,4 млн т зерна. Хорошую динамику по сбору зерновых получили полесские регионы. "К прошлому году свыше 24 тыс. т добавил Лунинецкий район, более 10 тыс. т - Пинский, 9 тыс. т - Столинский. Плюс 7 тыс. т - у Ганцевичского района. Это все еще раз подтверждает, что разработанная по поручению Президента и утвержденная правительством программа развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы дает хороший результат", - сказал глава Брестской области.В юго-западном регионе в этом году уродил озимый рапс. Его валовой намолот - около 237 тыс. т. Он превзошел прошлогодний на треть, урожайность выросла на 6,5 ц. "Достойный результат, причем прибавили все без исключения районы", - уточнил председатель облисполкома.