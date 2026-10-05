Сколько профилакториев для телят построено в Беларуси к началу октября, рассказали в Минсельхозпроде

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к началу октября построено и введено в эксплуатацию 533 профилактория для содержания телят. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.
Больше всего объектов появилось в Гомельской области - 163. В Минской области возвели 111, Гродненской - 102, Витебской - 72, Могилевской - 46, Брестской - 39 специализированных помещений.
Современные профилактории для телят строились во всех регионах по поручению Президента для сохранности молодняка и подготовки животноводства к зимне-стойловому периоду.-0-