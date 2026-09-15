Сколько автомобилей планирует произвести "БЕЛДЖИ" по итогам года, рассказали на предприятии

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько автомобилей планируют произвести в СЗАО "БЕЛДЖИ" по итогам года, рассказала заместитель директора по маркетингу и продажам Наталья Харькова в процессе медиатура для белорусских СМИ на флагманы машиностроения Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.



Наталья Харькова отметила, что для предприятия все начинается не с производства, а с рынка и покупателя. "Если на белорусском рынке существует высокая потребность в наших автомобилях, мы проводим все необходимые мероприятия, чтобы закрыть ее. Для этого на протяжении последних пяти лет проводится модернизация. Работы по увеличению мощностей, поддержанию работоспособности оборудования ведутся практически постоянно. В этом году ввиду большого спроса на наши автомобили планируем значительно увеличить объем производства для внутреннего рынка", - подчеркнула она.



При сохранении высокого спроса предприятие рассчитывает выйти на объем в 120 тыс. автомобилей по итогам года. "На следующий год планы не менее амбициозные - хотим приблизиться к 200 тыс.", - поделилась Наталья Харькова.



Выполнение этих задач зависит не только от самого производства, но и от логистики, работы дилерской сети и устойчивости спроса в российских регионах. При этом в намеченные объемы производства входит вся линейка выпускаемых моделей, включая электромобили, подчеркнула Наталья Харькова.



Заместитель директора - главный инженер СЗАО "БЕЛДЖИ" Владимир Шавель рассказал, что основными направлениями сбыта выступают рынки Беларуси и России. При этом более половины выпускаемой продукции уходит на экспорт. Вместе с тем значительные объемы поставляются и на внутренний рынок, где сохраняется высокий спрос на отечественные автомобили.-0-