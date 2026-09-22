"Скарб", "Бриз", "Умка". Почему белорусские сорта картофеля перспективны для Сахалина

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие белорусские сорта картофеля перспективны для Сахалина и в чем их преимущества, рассказали корреспонденту БЕЛТА в РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству".



Сахалин представляет собой уникальную площадку для испытания и оценки устойчивости белорусских сортов картофеля к фитофторозу - опасному заболеванию картофеля. Как отметили в НПЦ, муссонный климат региона, характеризующийся экстремальной влажностью и обилием осадков, создает среду для развития этой болезни. Клетки фитофтороза размножаются половым путем, постоянно создавая новые комбинации.



Сотрудничество НПЦ с сельскохозяйственными организациями Сахалинской области берет начало в 2016 году. Договоры о безвозмездном научно-техническом сотрудничестве в области картофелеводства по обмену селекционным материалом и проведению экологического испытания были заключены с ГСУП "Совхоз "Корсаковский" (Корсаковский район Сахалинской области) и ЗАО "Совхоз "Заречное" (Томаринский район Сахалинской области). Для проведения экологического испытания белорусская сторона направила в адрес ЗАО "Совхоз "Заречное" образцы картофеля сортов "Скарб", "Палац", "Лель", "Манифест" и "Лилея". Лучшие показатели урожайности продемонстрировали "Скарб" - 56 т/га и "Палац" - 52 т/га. Урожайность сорта "Лель" составила 35 т/га, "Лилеи" - 26 т/га, "Манифеста" - 22 т/га. В апреле 2016 года для проведения производственных испытаний в ЗАО "Совхоз "Заречное" поставили 150 т сорта "Бриз" (суперэлита). По итогам 2016-2017 годов его урожайность составила 35-38 т/га.



Новый виток сотрудничества начался в 2025 году, когда был заключен договор о научном сотрудничестве с Сахалинским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства (СахНИИСХ) - филиалом Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова. В институт передали 15 современных сортов белорусской селекции: ранние "Першацвет", "Юлия", "Умка", "Красавiк", "Зорачка", среднеранние "Бриз", "Мастак", "Феникс", "Нестерка", "Десятка", "Карсан" и среднеспелые "Скарб", "Венера", "Вилия", "Велес". Российские ученые признали перспективными для выращивания в Сахалинской области сорта "Умка", "Юлия", "Бриз" и "Лилея". Их отличают урожайность свыше 30 т/га, высокая товарность клубней (более 75%) и относительная устойчивость к основным патогенам картофеля. Испытания белорусских сортов продолжаются и в текущем году.



Также сотрудники НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству отметили, что на 2026 год в сельскохозяйственное производство России допущен для использования 31 белорусский сорт картофеля в девяти зонах государственного реестра селекционных достижений России. Кроме того, в течение 2021-2026 годов сорта передавались в Узбекистан (20 сортов), Судан (4 сорта), Китай (19 сортобразцов) и Никарагуа (12 сортов).-0-