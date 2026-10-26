Шерсть для костюмов и пальто. Беларусь и Монголия будут сотрудничать в сфере пошива одежды

Председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич, которая участвовала в переговорах в расширенном составе, подчеркнула в беседе с журналистом БЕЛТА: "У нас с Монголией в последнее время идет плотное взаимодействие. Хорошая динамика контактов - благодаря поддержке глав двух государств. В настоящее время мы отрабатываем вопрос покупки мериносовой шерсти из Монголии, которая славится своими премиальными качествами".

Как отметил Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух по результатам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, специалисты двух стран займутся поиском возможностей для совмещения монгольских шерсти и кашемира с белорусским льном, что позволит создать новые ткани и производить из них готовые изделия. Он выразил уверенность, что будет получена хорошего качества продукция.-0-

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Монголия по итогам переговоров лидеров двух стран во Дворце Независимости 26 октября подписали меморандум о сотрудничестве в легкой промышленности, сообщает корреспондент БЕЛТА.Она также пояснила: "Для нас это крайне интересно потому, что это будет новое сырье для ОАО "Камволь". Речь идет о переработке шерсти и выпуске в конечном счете уникальной ткани, которая будет использоваться для пошива костюмов и пальто. Поэтому совместно с монгольской стороной будет выбран поставщик, у которого мы будем покупать данную шерсть. Мы очень заинтересованы в покупке этого сырья, потому что это делает нас уникальным производителем, позволит расширить номенклатуру товаров и стать еще более конкурентоспособными".