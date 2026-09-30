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СЭЗ "Могилев" и Деловое объединение кластеров России будут развивать сотрудничество 

Опубликовано:

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Экономика
30 сентября 2026, 21:47

СЭЗ "Могилев" и Деловое объединение кластеров России будут развивать сотрудничество 

Фото СЭЗ "Могилев"
Фото СЭЗ "Могилев"
Фото СЭЗ "Могилев"
30 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. СЭЗ "Могилев" и Деловое объединение кластеров России будут развивать сотрудничество, рассказали корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны "Могилев".

Первый шаг на пути укрепления взаимодействия - подписание соглашения о сотрудничестве, которое состоялось на полях II Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". Свои подписи на документах поставили глава администрации СЭЗ "Могилев" Павел Мариненко и председатель правления Делового объединения кластеров России Сергей Майоров.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества выделили обмен коммерческой, технической и другой информацией, организацию совместных мероприятий, направленных на укрепление экономики двух стран. Кроме того, планируется проводить совместный анализ рынка и работу по привлечению инвесторов - как на территорию Могилевской области, так и в регионы России.

"Это для нас важный и интересный проект, так как наши коллеги из Российской Федерации имеют сформированную структуру кластерного взаимодействия между предприятиями. И мы сможем вместе с ними анализировать рынки, вместе думать о привлечении инвесторов на общий рынок заказов, четко понимать и обеспечивать прямой доступ резидентов СЭЗ "Могилев" к главным инженерам, технологам крупнейших российских компаний, - подчеркнул Павел Мариненко. - В соответствии с этим мы сможем вместе находить тот объем рынка, который необходим для привлечения инвестора, и формировать экономически привлекательную модель, чтобы инвестор принял решение и разместил свое производство в Могилевской области".

В международной выставке в Минске участие принимают девять резидентов свободной экономической зоны "Могилев". Новые контакты и договоренности, которые будут достигнуты во время работы выставки станут дополнительным стимулом для дальнейшего развития СЭЗ "Могилев" и предприятий-резидентов.-0- 
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