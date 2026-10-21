СЭЗ "Гродноинвест" и узбекская СЭЗ "Ургут" подписали соглашение о сотрудничестве 

21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Делегацией Гродненской области во главе с председателем облисполкома Юрием Караевым в Узбекистане подписан меморандум о сотрудничестве между администрациями свободных экономических зон "Гродноинвест" и "Ургут". Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.



Документ предусматривает содействие в установлении внешнеэкономических связей между субъектами хозяйствования двух стран, реализацию инвестпроектов, обмен информацией и организацию двусторонних мероприятий торгово-экономической направленности.



Помимо этого, по итогам встреч и переговоров несколько предприятий - резидентов СЭЗ "Гродноинвест" подписали внешнеэкономические контракты и другие документы, направленные на расширение объемов поставок продукции на рынок Узбекистана. Также прошли переговоры с участием глав регионов и деловое мероприятие по сотрудничеству Гродненской и Самаркандской областей.



В январе - августе 2026 года экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в Узбекистан вырос более чем в 2 раза и составил $33,3 млн. Гродненские предприятия поставляют в Узбекистан продукцию деревообработки, лесоматериалы, мебель, газовую аппаратуру, смолы алкидные, реагенты, дезинфицирующие средства, консервированные продукты, продукцию и кормовые добавки для животных.-0-