СЭЗ "Гомель-Ратон" расширяет сотрудничество с российскими регионами

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители СЭЗ "Гомель-Ратон" планируют заключить пять соглашений и встретиться с представителями восьми российских регионов во время выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил глава администрации СЭЗ Владимир Привалов.



"Сегодня у нас прошли переговоры с Республикой Татарстан, Удмуртией, Ленинградской областью, Архангельском. Завтра в составе делегации Гомельской области участвуем во встрече с Челябинской областью и Республикой Саха, а также посещаем выставки наших коллег. Возможно, появятся дополнительные двусторонние соглашения, и мы готовы обсудить и пригласить любых заинтересованных партнеров, потому что "ИННОПРОМ. Беларусь" - хорошая площадка для знакомства", - сказал Владимир Привалов.



Он выделил среди перспективных направлений сотрудничества деревообработку, нефтехимическую и пищевую промышленность. "Самое главное, что мы выстраиваем понятный кластер взаимовыгодных отношений. Видим, что покупаем, какое сырье ввозим и что продаем на внешних рынках. География позволяет говорить о том, что работаем правильно. На территории СЭЗ 60 резидентов, которые работают именно на экспорт. 38% экспорта сегодня - это непосредственно наши резиденты", - пояснил он.



В СЭЗ также заинтересованы в привлечении российских инвестиций и ждут коллег и партнеров, чтобы построить взаимовыгодные отношения по продаже тех или иных товаров как на территории России, так и на территории Беларуси, или создать совместное предприятие.



II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября. Ее участниками стали представители более чем 40 стран, а общая площадь выставочной экспозиции составила 20 тыс. кв.м.-0-