СЭЗ "Брест" заключила соглашения с тремя партнерами из России и Китая

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Свободная экономическая зона "Брест" заключила соглашения о сотрудничестве с тремя партнерами из России и Китая. Церемония состоялась во время форума "СЭЗ "Брест" 3.0: новая география партнерства, возможности и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.





Форум в Бресте посвящен юбилею первой в Беларуси свободной экономической зоны, созданной в 1996 году по указу Президента. Сейчас инвестиционная площадка занимает 50 кв.км. Компании 76 резидентов выпускают 6 тыс. наименований продукции, которую поставляют в 60 стран мира.





Сегодня пополнился список партнеров брестской СЭЗ. Во время форума подписана дорожная карта с особой экономической зоной "Технополис Москва", соглашения о сотрудничестве с особой экономической зоной технико-внедренческого типа "Томск" и Шанхайской промышленно-торговой компанией "Душа".





Для свободной экономической зоны "Брест" в приоритете взаимодействие с партнерами из России и Китая. "Наши резиденты отгружают более 70% выпускаемой продукции на экспорт. Основными ее потребителями являются Российская Федерация, Китайская Народная Республика и страны Ближнего Востока. Партнерство с ними вызывает особый интерес. Мы хотим расширить ассортимент экспорта в эти страны", - акцентировал внимание глава администрации СЭЗ "Брест" Вадим Кравчук.

Во время форума презентованы книга "СЭЗ "Брест". Первая в Беларуси" и памятная медаль. Также в торжественной обстановке состоялась церемония гашения персонального маркированного конверта, выпущенного РУП "Белпочта". Дизайн сочетает юбилейную атрибутику с визуальными элементами, отражающими динамику развития зоны: размещение ее инвестиционных площадок по всей Брестской области. На оборотной стороне размещен QR-код для быстрого перехода на официальный сайт свободной экономической зоны "Брест".-0- Во время форума презентованы книга "СЭЗ "Брест". Первая в Беларуси" и памятная медаль. Также в торжественной обстановке состоялась церемония гашения персонального маркированного конверта, выпущенного РУП "Белпочта". Дизайн сочетает юбилейную атрибутику с визуальными элементами, отражающими динамику развития зоны: размещение ее инвестиционных площадок по всей Брестской области. На оборотной стороне размещен QR-код для быстрого перехода на официальный сайт свободной экономической зоны "Брест".-0-





Фото СЭЗ "Брест"