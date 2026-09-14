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Серия презентаций и переговоров: как прошли инвестиционные дни Беларуси в ОАЭ 

Опубликовано:

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Экономика
14 сентября 2026, 18:15

Серия презентаций и переговоров: как прошли инвестиционные дни Беларуси в ОАЭ 

Фото НАИП
Фото НАИП
Фото НАИП
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации и посольство Беларуси в ОАЭ вместе провели в Дубае и Абу-Даби серию презентаций и переговоров под общим названием "Инвестиционные дни Беларуси в ОАЭ". Об этом сообщили БЕЛТА в НАИП.

Мероприятия представляли собой роуд-шоу пакета инвестиционных проектов и предложений в сферах высоких технологий, сельского хозяйства и туризма, сформированных командой НАИП и предлагаемых для реализации в Беларуси. Поездку в ОАЭ приурочили к инвестиционному конгрессу AIM Congress. Это крупнейшее в мире событие, посвященное развитию мировой экономики, вопросам инвестирования и передовым технологиям, которое проводят в конгрессно-выставочном формате с 2011 года.

На полях AIM Congress команда НАИП провела раунд бизнес-знакомств и быстрых переговоров с потенциальными инвесторами и партнерами. Также состоялась встреча с представителями Министерства экономики и туризма ОАЭ. Белорусскую делегацию на этих переговорах возглавили заместитель директора НАИП Татьяна Маринович и генеральный консул Беларуси в Дубае Алексей Жалдыбин. Эмиратская сторона проявила активный интерес к туристическим проектам Беларуси.

В ходе инвестиционных дней Беларуси в ОАЭ состоялись также встречи с двумя инвестиционными фондами страны. На этих переговорах к команде НАИП присоединился Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ Игорь Белый.

По итогам взаимодействия с инвестиционной компанией Mubadala, которая, по сути, является суверенным инвестиционным фондом Абу-Даби, достигнуты договоренности о содействии фонда в организации дальнейших двусторонних переговоров с эмиратскими компаниями, профиль деятельности и намерения которых совпадают с предложенными инвестиционными проектами на стыке сельского хозяйства и высоких технологий.

По итогам переговоров с Abu Dhabi Fund for Development, внимание которого сосредоточено на проектах технической и гуманитарной помощи, эмиратская сторона выразила заинтересованность перейти к более глубокому обсуждению параметров ряда предложенных проектов в сфере туризма.

Также в Абу-Даби и Дубае прошли презентации и переговоры делегации НАИП с инвестиционными советами торгово-промышленных палат этих городов. Инвестиционные советы в рамках ТПП объединяют крупные бизнесы, заинтересованные в прямых инвестициях, в том числе за рубежом. В ходе переговоров участники отметили необходимость проведения регулярных инвестиционных дней для системного продвижения Беларуси в регионе Персидского залива.-0- 
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