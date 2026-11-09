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Сельхозтехника и молочная продукция. В чем интерес регионов Кыргызстана в Гродненской области

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
09 ноября 2026, 15:25

Сельхозтехника и молочная продукция. В чем интерес регионов Кыргызстана в Гродненской области

9 ноября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Гродненскую область посещает делегация Джалал-Абадской области Кыргызстана. В маршруте - два предприятия Лидского района и одно Новогрудского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Цель визита - расширение торгово-экономических связей между Гродненской и Джалал-Абадской областями, а также участие в I Форуме регионов Беларуси и Кыргызстана.

В Лиде делегация во главе с полномочным представителем Президента Кыргызстана в Джалал-Абадской области Тилеком Текебаевым посетила ОАО "Лидагропроммаш". 

Как рассказал заместитель директора по инновационной деятельности - главный конструктор предприятия Радион Козлов, "Лидагропроммаш" существует с 1994 года и на протяжении этих лет занимается производством различной сельскохозяйственной техники. Сегодня здесь производят оборудование по почвообработке, посевную технику, опрыскиватели, кормозаготовительную технику и другое прицепное, навесное оборудование. 
"Рынок поставки предприятия - от Дальнего Востока до Южной Америки. Мы работаем со странами Африки: готовится оборудование к отгрузкам. К сожалению, с Кыргызстаном еще не работаем, но будем надеяться, что это в перспективе", - сказал Радион Козлов.
Кыргызстану могут предложить серийное оборудование, которое используется как в Беларуси, так и на российском рынке, - сеялки универсальные для посева зерновых культур, сеялки точного высева для пропашных культур, кукурузы, подсолнечника, овощных культур, оборудование для внесения химических средств защиты растений (опрыскиватели, как навесные, прицепные, так и самоходные). "Самоходные опрыскиватели у нас есть с изменяемым клиренсом, способны работать и с картами полей в рамках точного земледелия. Машины оборудуются автоматическими системами управления, системой нивелирования штанг. Аграрии могут с нашим оборудованием решать полностью все свои задачи, - отметил Радион Козлов. - Поскольку география поставок нашего оборудования достаточно широкая, мы стараемся быть клиентоориентированными, поэтому рассматриваем любые вопросы, которые ставит перед нами клиент. Почвы, климатические условия разные. В Африке, например, совсем другие земли. Поэтому под потребности клиента мы подстраиваемся, чуть дорабатываем оборудование. Иногда бывает, что новые модификации рождаются при этом".
На предприятии суммарно производят 1-1,5 тыс. единиц различного наименования, порядка 60-70 млн рублей в год составляет товарооборот. 
Также делегация из Кыргызстана посетила Лидский молочно-консервный комбинат. Как рассказал заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности и реализации продукции комбината Вадим Крупович, в структуру общества входят четыре завода (головная площадка - в Лиде, а также заводы в Ошмянах, Новогрудке и Сморгони).
"Мы перерабатываем 1,7 тыс. т молока в сутки. Продукция наша знакома во многих странах мира. У нас за 9 месяцев 2026 года порядка 200 покупателей, 34 экспортные страны. Основной рынок - российский, но у нас есть стратегия диверсификации экспорта, поэтому постепенно и существенно наращиваем наши объемы в этом направлении. Опыт работы с Кыргызстаном имеем, объем продаж на этот рынок пока не такой большой, как хотелось бы (за 9 месяцев поставили продукции на около $1 млн). Из основных позиций - сухое обезжиренное молоко, сыры, масло, сыворотка. В планах расширять поставки", - сказал он.

К слову, на комбинате реализуют несколько инвестиционных проектов, один из крупных - новая линия производства концентрата молочного белка. "Это инновационный продукт, который пользуется огромным спросом в мире. В России существует только один производитель этого продукта, в Беларуси мы тоже решили делать такой продукт", - отметил Вадим Крупович, добавив, что к концу 2027 года инвестпроект будет реализован. 
В планах у гостей из Кыргызстана также посетить Новогрудский завод газовой аппаратуры.

Как отметил Тилек Текебаев, есть интерес в сотрудничестве, особенно с учетом того, что между регионами действует меморандум о сотрудничестве. "Я был на заводе, где собирается навесное оборудование к сельхозтехнике. У нас есть тоже крестьяне, фермеры, которые работают на земле, и им очень это интересно. Некоторые примут участие в завтрашнем форуме, но есть и те, кто не смог приехать. Я собрал для них материалы, каталоги, - рассказал он. - На молочном комбинате представили новые виды продукции. Мы сейчас с ними договаривались, чтобы эту продукцию доставляли в Кыргызстан. Приглашаем наших друзей в Кыргызстан, чтобы они узнали о нас, и будем сотрудничать". Он обратил особое внимание на качество производимой в Беларуси продукции.-0-

Фото Леонида Щеглова
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Беларусь Гродненская область Кыргызстан
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