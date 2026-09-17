Сельхозмашиностроение, легпром, поставки лекарств. Каранкевич назвал точки роста в сотрудничестве с Алжиром

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич назвал точки роста в сотрудничестве с Алжиром, передает корреспондент БЕЛТА.В эти дни белорусская делегация с официальным визитом посещает Алжир. Состоялся ряд встреч на высоком уровне. Главная цель - закрепить рост взаимной торговли и перевести договоренности глав государств в формат эффективных совместных проектов.Мощнейший импульс двусторонним отношениям задал визит главы белорусского государства Александра Лукашенко в Алжир в декабре 2025 года. Данный визит белорусской делегации - в развитие достигнутых тогда договоренностей. Обсуждается широкий спектр вопросов."Торгово-экономическое сотрудничество сейчас на этапе динамичного развития. Темп роста за первое полугодие 2026 года значительный. Основу составляют сельхозпродукция, продукты питания, но это только начало. И мы видим, что и в этом направлении еще есть куда стремиться, например к созданию в дальнейшем совместного производства детского питания. Большое внимание уделяется вопросам сельхозмашиностроения, поставки пассажирской техники, грузовой и карьерной - именно там, где имеются компетенции мирового уровня в Беларуси. Рассматривается комплексный подход: от поставки техники, обучения персонала, создания складов запасных частей и в дальнейшем создания в Алжире сборочных производств с определенной локализацией", - сказал Виктор Каранкевич.Актуально и взаимодействие в сфере легкой промышленности. "У нас есть чем поделиться с нашими друзьями из Алжира - это и производство тканей, кожевенного сырья, готовых изделий, в том числе специальных, которые могли бы быть востребованы на этом рынке", - отметил вице-премьер.Еще одна перспективная тема - фармацевтика, поставки медицинских препаратов. "Сейчас проводится большая работа по сертификации поставок как на наш рынок, так и на рынок Алжира новых медпрепаратов с последующей возможной локализацией на существующих мощностях в обеих странах", - добавил Виктор Каранкевич.Во время визита затрагиваются и темы образования, взаимодействия на уровне молодежи, культурного обмена."Мы приходим сюда как друзья со своими технологиями, которыми готовы делиться. Мы готовы создавать совместные предприятия, реализовывать совместные проекты, которые будут направлены на повышение уровня, качества жизни граждан, создание условий по дальнейшему поступательному росту", - заключил вице-премьер.-0-