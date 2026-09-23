Селекция сортов и хранилища. О главных направлениях развития картофелеводства в Беларуси рассказала Котковец 

23 сентября, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Селекция сортов, технологии и строительство хранилищ - главные направления развития картофелеводства в Беларуси. Об этом журналистам рассказала помощник Президента - инспектор по Могилевской области Надежда Котковец по итогам доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.
Она подчеркнула, что задача, поставленная Президентом, заключается в непрерывной работе над районированием и выведением новых сортов, адаптированных под местные почвы, погоду и технологии. Важно учитывать вкусовые качества и назначение: разные сорта требуются для производства фри, чипсов, пюре или варки "в мундире". "Ранее никто не придавал значения: картофель и картофель. Оказывается, есть картофель вкусный и невкусный, если упрощенно посмотреть на эту задачу. Переработка картофеля требует сегодня тех сортов, которые бы соответствовали тем или другим качественным показателям", - пояснила помощник Президента - инспектор по Могилевской области.
Надежда Котковец высоко оценила работу Национальной академии наук и Института картофелеводства, которые сохранили и развили это направление. Процесс начинается с производства меристемы в лабораториях, затем следует выращивание в теплицах и получение суперэлиты. "Производить картофель научились в Могилевской области. Конкретно уже подступили где-то к середине уборки картофеля. Высокая урожайность. Могилевская область может гордиться своими производителями картофеля и показателями в этом направлении", - добавила она.
Если с сортами и агротехнологиями вопрос решен, то ранее слабым местом оставалось хранение урожая. Эта проблема была взята под контроль: весь картофель должен храниться в специализированных хранилищах.
Помощник Президента - инспектор по Могилевской области отметила, что производители к этому вопросу должны подходить системно, выполняя договорные обязательства и не реагируя импульсивно на колебания рыночных цен. Часто бывает, что осенью цена низкая, а весной взлетает, или наоборот. Чтобы избежать убытков, нужно планировать объемы и каналы сбыта заранее. "Картофель должен храниться в хранилищах, и каждый производитель должен выполнять свои договорные обязанности", - акцентировала Надежда Котковец.
Что касается перспектив развития инфраструктуры, то глава государства дал четкие указания: прежде чем строить новые объекты, необходимо четко понимать логику сбыта продукции.-0-
Экономика
23 сентября 2026, 18:22
Селекция сортов и хранилища. О главных направлениях развития картофелеводства в Беларуси рассказала Котковец
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