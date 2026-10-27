Санкт-Петербург остается в авангарде российско-белорусских отношений - Беглов 

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Правительства Беларуси и Санкт-Петербурга подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы
- Товарооборот Беларуси и Санкт-Петербурга с 2021 года увеличился в 1,5 раза
"Белорусская промышленность откликается на наши предложения", - отметил глава северной столицы России.
В пример он привел совместную работу с производителями по созданию специализированной техники под потребности города с узкими улицами и "дворами-колодцами". Город активно закупает пассажирский транспорт - автобусы, троллейбусы и другую технику. "Это знак нашего доверия белорусским машиностроителям, которое они оправдывают", - сказал Александр Беглов.
Благодаря сотрудничеству с Беларусью масштабно стали использоваться электрический транспорт, техника на газомоторном топливе.
Также растут поставки белорусских продуктов питания - их качество высоко ценят петербуржцы. Продолжается сотрудничество в медицине, фармацевтике, сферах культуры, науки, спорта и молодежной политики. Одно их важных направлений взаимодействия - туризм.
"В Беларуси есть где отдохнуть, подлечиться. Здесь тоже можно совместно поработать. Взаимный поток туристов растет каждый год, что нас очень радует, - сказал Александр Беглов. - Уверен, что решения сегодняшнего заседания помогут двигаться вперед, укреплять дружеские и партнерские отношения".-0-
Фото Виталия Пивоварчика