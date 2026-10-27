Санкт-Петербург остается в авангарде российско-белорусских отношений - Беглов 

В пример он привел совместную работу с производителями по созданию специализированной техники под потребности города с узкими улицами и "дворами-колодцами". Город активно закупает пассажирский транспорт - автобусы, троллейбусы и другую технику. "Это знак нашего доверия белорусским машиностроителям, которое они оправдывают", - сказал Александр Беглов.

"В Беларуси есть где отдохнуть, подлечиться. Здесь тоже можно совместно поработать. Взаимный поток туристов растет каждый год, что нас очень радует, - сказал Александр Беглов. - Уверен, что решения сегодняшнего заседания помогут двигаться вперед, укреплять дружеские и партнерские отношения".-0-





Фото Виталия Пивоварчика

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкт-Петербург заинтересован в укреплении дружеских и партнерских отношений с Беларусью, остается в авангарде российско-белорусских связей. Об этом заявил на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга губернатор города на Неве Александр Беглов, передает корреспондент БЕЛТА.Александр Беглов назвал совет эффективной площадкой для взаимодействия и считает важным развивать отношения на региональном уровне. Он напомнил, что стороны тесно сотрудничают в рамках научного совета."Белорусская промышленность откликается на наши предложения", - отметил глава северной столицы России.Благодаря сотрудничеству с Беларусью масштабно стали использоваться электрический транспорт, техника на газомоторном топливе.Также растут поставки белорусских продуктов питания - их качество высоко ценят петербуржцы. Продолжается сотрудничество в медицине, фармацевтике, сферах культуры, науки, спорта и молодежной политики. Одно их важных направлений взаимодействия - туризм.