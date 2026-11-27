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На конференции он представил основные результаты правоприменительной деятельности ЕЭК в сфере антимонопольного регулирования, применяемые подходы в целях недопущения ограничения конкуренции на трансграничных рынках, а также проблемы, с которыми сталкивается комиссия при пресечении нарушений общих правил конкуренции.-0-

27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) использует возможности искусственного интеллекта для выявления нарушений конкуренции на общем рынке Евразийского экономического союза. Об этом рассказал директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Сергей Максимов 27 ноября в Минске на IX Международной конференции Суда ЕЭАС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.