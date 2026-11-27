"Комиссия уже в течение года успешно применяет технологии искусственного интеллекта в целях выявления возможных нарушений общих правил конкуренции. Это программные продукты, созданные силами сотрудников ЕЭК, которые позволяют осуществлять мониторинг открытых источников информации. Так, с применением ИИ в этом году комиссией выдано восемь предостережений, направленных на предотвращение возможных нарушений", - отметил Сергей Максимов.
На конференции он представил основные результаты правоприменительной деятельности ЕЭК в сфере антимонопольного регулирования, применяемые подходы в целях недопущения ограничения конкуренции на трансграничных рынках, а также проблемы, с которыми сталкивается комиссия при пресечении нарушений общих правил конкуренции.-0-