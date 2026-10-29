С какими результатами завершился III квартал на рынке недвижимости Минска, рассказали в НКА





"В III квартале на рынке Минска сформировалась следующая ситуация: в месяц регистрировалось в среднем 1150 сделок - это соответствует среднемесячному количеству, начиная с марта, а стоимость квадратного метра продолжила плавно повышаться, - пояснили специалисты. - Зарегистрировано 3417 сделок с квартирами, что соответствует уровню предыдущего квартала. В сентябре совершено 1125 сделок, что близко к среднемесячному значению года: с марта он составляет около 1150 сделок в месяц. Наибольшее число сделок с квартирами совершено в домах, построенных после 2020 года - 29% от общего количества. Количество сделок с квартирами в старом жилом фонде заметно снизилось по сравнению с II кварталом: в домах до 1960 года постройки на 23%, в домах 1960-1970 и 1970-1980 годов - на 10% в каждом диапазоне".





В III квартале покупатели заплатили суммарно 1,24 млрд рублей ($417,4 млн в эквиваленте) за 172,8 тыс. кв.м квартир. В структуре первичного и вторичного рынков традиционно преобладают однокомнатные квартиры. Доля сделок на первичном рынке в III квартале - 9%.





По сравнению с II кварталом цены выросли на 10-12% в рублях и на 4-6% в долларах: однокомнатные - 7470 рублей за кв.м ($2520 за кв.м), двухкомнатные - 6640 рублей за кв.м ($2240 за кв.м), трехкомнатные - 6050 рублей за кв.м ($2040 за кв.м).





Больше всего сделок в III квартале совершено в Октябрьском районе Минска, где расположен ЖК "Минск Мир" - 732. В наименее активном Партизанском районе Минска совершено 126 сделок. Самой дорогой и по общей цене, и по цене квадрата стала сделка с квартирой площадью 168 кв.м, расположенной на ул.Грибоедова, 21. Сумма сделки - 3,47 млн рублей (20,64 тыс. рублей за кв.м) или $1,2 млн ($7,16 тыс. за кв.м) в эквиваленте.





В III квартале продано 23 квартиры стоимостью свыше 1 млн рублей (на 10 больше, чем в предыдущем квартале). Самая крупная из них - 445,2 кв.м на ул.Чехова, а самая компактная - 58 кв.м на ул.Роменской.





"За первые 20 дней октября зарегистрировано менее 500 сделок - около 40% сентябрьского объема. Это может указывать на первые признаки охлаждения спроса при текущем уровне цен, - обратили внимание специалисты. - На рынок одновременно влияет множество факторов: условия кредитования, объем предложения, динамика курса национальной валюты и традиционная сезонность рынка. Поэтому дальнейшая динамика цен будет определяться прежде всего соотношением спроса и предложения, реакцией покупателей на текущий уровень цен и интенсивностью выхода на рынок отложенного предложения. Если же предложение не вырастет, а покупательная способность населения продолжит снижаться на фоне устойчивого роста цен, рынок может перейти в фазу стабилизации".-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги III квартала на рынке квартир Минска сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального кадастрового агентства.