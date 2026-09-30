С акцентом на альтернативных видах топлива. МАЗ обозначил тенденции в производстве грузовой техники

По словам Оксаны Михеевой, в этом году центральное место в экспозиции предприятия занимает транспорт на альтернативных видах топлива и электрической тяге. Один из представленных экспонатов - полноприводное автомобильное шасси МАЗ-630223 с колесной формулой 6х6. "Оно может использоваться под различные надстройки. Мы тесно сотрудничаем с многими заводами - производителями специальной техники в России. Поэтому считаем, что это решение имеет большие перспективы, в частности для РФ", - отметила она.

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О решениях ОАО "МАЗ" в области техники на альтернативных видах топлива рассказала заместитель коммерческого директора - начальник департамента маркетинга предприятия Оксана Михеева на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" , передает корреспондент БЕЛТА.На выставке также представлены седельный тягач МАЗ-64A02N с колесной формулой 6х4 для перевозки опасных грузов, городской автобус МАЗ-303948 и техника на электрической тяге: мусоровоз МАЗ-5907ЕЕ-012, троллейбус третьего поколения МАЗ-303Т21 и электробус МАЗ-305Е20, который в июне получил статус товара Союзного государства.Оксана Михеева отметила, что МАЗ уделяет большое внимание газомоторному направлению. Предприятие учитывает различные тенденции, в том числе закрепленные в российских нормативных документах. "Есть стратегия автомобильной промышленности, в которой указано, что к 2030 году на газомоторное топливо планируется перевести около 18% грузовой техники и 40% автобусов. Когда поставлена такая цель, все будут к ней стремиться. Конечно, есть ценовой фактор, но не стоит забывать: чем больше техники будет выпускаться, тем ниже будет ее себестоимость и тем меньше станет разница в цене. МАЗ - один из ключевых поставщиков шасси в России, поэтому мы считаем, что необходимо иметь линейку газомоторных шасси", - рассказала Оксана Михеева.Она добавила, что современные тенденции требуют иметь в автопарках транспорт на разных видах топлива. "Например, если есть трудности с дизелем - значит, в парке должна быть и газомоторная, и электрическая техника. Разные виды топлива обеспечивают определенную топливную безопасность. Поэтому мы разрабатываем не только газомоторную технику, хоть ее здесь представлено больше, но и грузовую электрическую", - поделилась заместитель коммерческого директора.Кроме того, Оксана Михеева сообщила, что МАЗ работает над созданием беспилотного тягача. "Проводится определенная работа, устанавливается специальное оборудование", - отметила она.II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября. В ней участвуют представители более чем 40 стран. Общая площадь выставочной экспозиции составляет 20 тыс. кв.м.-0-