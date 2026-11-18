18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова рассмотреть использование портов Балтии для новых поставок. Об этом министр иностранных дел Максим Рыженков заявил в интервью индийскому изданию CNN-News18, сообщает БЕЛТА."Мы переориентировали наши торговые потоки, и, разумеется, те проблемы, которые хотели создать нам определенные страны, через территорию которых мы вели торговлю калием раньше (в первую очередь страны Балтии), ударили прежде всего по ним самим. На сегодняшний день именно они теряют огромные финансовые средства, отказавшись от перевалки и транспортировки наших удобрений. Теперь эти деньги зарабатывают наши предприятия, российские компании, а также предприятия тех стран-партнеров, через которые сегодня идет наш калий", - отметил Максим Рыженков.Он заявил, что если европейские соседи одумаются и будут готовы восстановить доверие в вопросах транспортировки не только калия, но и другой белорусской продукции, то Беларусь готова рассмотреть возможность использования портов Балтии для поставок своих товаров в третьи страны."Однако для этого мы должны получить от этих стран железные гарантии того, что ситуация с ограничениями в отношении белорусской стороны больше не повторится. Более того, даже если мы и будем рассматривать эти порты как приоритетные, речь пойдет исключительно о тех товарах, которые сегодня не задействованы в нашей торговле, то есть о каких-то новых, вероятно, дополнительных объемах продукции, которые мы готовы производить на своей территории", - сказал министр.Говоря о поставках калийных удобрений в Индию, Максим Рыженков констатировал, что этот рынок - один из ключевых для Беларуси. "Мы в полной мере осознаем важность калийных удобрений, да и в целом удобрений, для решения задач по обеспечению продовольственной безопасности наших партнеров, среди которых Индия занимает одно из ключевых мест. Объем поставок калия в вашу страну составляет около 1 млн т в год, и мы готовы его наращивать. Мы надежный партнер и никогда не подведем наших друзей в Индии с поставками этого важнейшего для развития сельского хозяйства продукта", - подчеркнул глава МИД.По его словам, до настоящего времени никаких проблем с обеспечением Индии белорусским калием не возникало и республика продолжит выполнять свои обязательства. "Мы прилагаем все усилия, чтобы даже в условиях определенных ограничений, введенных Европейским союзом, и логистических трудностей, вызванных общей ситуацией в мире, потребности Индии удовлетворялись в полном объеме. Существующие проблемы в наших отношениях с европейскими коллегами никоим образом не препятствуют достижению этой цели. Мы находим возможности доставлять необходимые объемы калия в Индию и другим нашим покупателям, используя транспортно-логистические маршруты наших близких партнеров в России", - добавил дипломат.В ближайшей перспективе белорусская сторона также намерена проработать новые маршруты по линии "Север - Юг", что даст дополнительные гарантии бесперебойных поставок этой продукции.-0-