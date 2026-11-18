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Он заявил, что если европейские соседи одумаются и будут готовы восстановить доверие в вопросах транспортировки не только калия, но и другой белорусской продукции, то Беларусь готова рассмотреть возможность использования портов Балтии для поставок своих товаров в третьи страны.
"Однако для этого мы должны получить от этих стран железные гарантии того, что ситуация с ограничениями в отношении белорусской стороны больше не повторится. Более того, даже если мы и будем рассматривать эти порты как приоритетные, речь пойдет исключительно о тех товарах, которые сегодня не задействованы в нашей торговле, то есть о каких-то новых, вероятно, дополнительных объемах продукции, которые мы готовы производить на своей территории", - сказал министр.
Говоря о поставках калийных удобрений в Индию, Максим Рыженков констатировал, что этот рынок - один из ключевых для Беларуси. "Мы в полной мере осознаем важность калийных удобрений, да и в целом удобрений, для решения задач по обеспечению продовольственной безопасности наших партнеров, среди которых Индия занимает одно из ключевых мест. Объем поставок калия в вашу страну составляет около 1 млн т в год, и мы готовы его наращивать. Мы надежный партнер и никогда не подведем наших друзей в Индии с поставками этого важнейшего для развития сельского хозяйства продукта", - подчеркнул глава МИД.
По его словам, до настоящего времени никаких проблем с обеспечением Индии белорусским калием не возникало и республика продолжит выполнять свои обязательства. "Мы прилагаем все усилия, чтобы даже в условиях определенных ограничений, введенных Европейским союзом, и логистических трудностей, вызванных общей ситуацией в мире, потребности Индии удовлетворялись в полном объеме. Существующие проблемы в наших отношениях с европейскими коллегами никоим образом не препятствуют достижению этой цели. Мы находим возможности доставлять необходимые объемы калия в Индию и другим нашим покупателям, используя транспортно-логистические маршруты наших близких партнеров в России", - добавил дипломат.
В ближайшей перспективе белорусская сторона также намерена проработать новые маршруты по линии "Север - Юг", что даст дополнительные гарантии бесперебойных поставок этой продукции.-0-