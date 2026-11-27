27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание экономического совета СНГ состоялось 27 ноября в Москве, в нем приняла участие вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Результаты хорошие, все документы подписаны", - сказал журналистам по итогам заседания генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он отметил, что под председательством Туркменистана в нынешнем году проведено четыре заседания Экономического совета СНГ. Теперь председательство в органах Содружества переходит к Узбекистану.





На заседании в Москве в узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ. Утверждена комплексная программа, направленная на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств - участников СНГ. Документ нацелен на выработку согласованных подходов к рынку труда, содействие устойчивому развитию государств - участников СНГ за счет эффективного использования трудового потенциала трудящихся-мигрантов и их профессиональных навыков, обеспечение соблюдения гарантий в области занятости и охраны труда.

Членами Экономического совета одобрен проект меморандума о сотрудничестве государств - участников СНГ в области развития и использования беспилотных авиационных систем в гражданской авиации. Документ определяет приоритетные направления кооперации в данной сфере и предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей эксплуатацию и развитие дистанционно пилотируемых авиационных систем, а также обеспечение необходимого уровня безопасности полетов и авиационной безопасности в гражданской авиации. Проект меморандума планируется представить на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. Членами Экономического совета одобрен проект меморандума о сотрудничестве государств - участников СНГ в области развития и использования беспилотных авиационных систем в гражданской авиации. Документ определяет приоритетные направления кооперации в данной сфере и предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей эксплуатацию и развитие дистанционно пилотируемых авиационных систем, а также обеспечение необходимого уровня безопасности полетов и авиационной безопасности в гражданской авиации. Проект меморандума планируется представить на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.





Принято решение Экономического совета СНГ о мерах совместного реагирования на возникающие проблемы на внешних рынках. Документ подготовлен в целях реализации инициативы о запуске в рамках Экономического совета СНГ механизмов быстрого реагирования на изменения внешней конъюнктуры и переориентации торговых потоков. Решением также предусматриваются подготовка и принятие мер по развитию сотрудничества государств - участников СНГ в сфере применения технологий искусственного интеллекта и инноваций, сельского хозяйства, преференциальных экономических зон.

Также утвержден план мероприятий по реализации концепции сотрудничества государств - участников СНГ в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2027-2030 годы, предусматривающий мероприятия по пяти ключевым направлениям: профилактика и противораковое просвещение, скрининг и ранняя диагностика, оказание медицинской помощи, кадровый потенциал и цифровые решения, наука. Предполагается, что их реализация позволит выйти на конкретные медико-демографические результаты к 2030 году: повысить выявляемость опухолей на первой стадии, снизить смертность от злокачественных новообразований и улучшить качество жизни пациентов. Также утвержден план мероприятий по реализации концепции сотрудничества государств - участников СНГ в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2027-2030 годы, предусматривающий мероприятия по пяти ключевым направлениям: профилактика и противораковое просвещение, скрининг и ранняя диагностика, оказание медицинской помощи, кадровый потенциал и цифровые решения, наука. Предполагается, что их реализация позволит выйти на конкретные медико-демографические результаты к 2030 году: повысить выявляемость опухолей на первой стадии, снизить смертность от злокачественных новообразований и улучшить качество жизни пациентов.





Всего Экономический совет СНГ рассмотрел 17 вопросов. Следующее заседание планируется провести 12 марта 2027 года в Москве.-0-