Руководители промпредприятий ожидают увеличения объемов производства и прибыли в ближайшее время - опрос

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители промпредприятий ожидают увеличения объемов производства и прибыли. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного Научно-исследовательским экономическим институтом Минэкономики в сентябре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.



Согласно исследованию, 68% руководителей сообщают о повышении либо сохранении объемов выпуска, 73% респондентов отмечают рост либо стабильную динамику спроса. Уровень загрузки производственных мощностей в среднем по промышленности составляет 69%. Средний период обеспеченности заказами остался на уровне 2,9 месяца. Порядка 35% участников исследования отметили тренд на сокращение складских запасов.



Большинство опрошенных (73%) отмечают сохранение численности занятых на предприятиях, 13% - ее увеличение.



Прогнозная оценка инвестиционной активности остается положительной. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 20% руководителей, 70% - сохранение текущей динамики. Среди направлений использования капитала лидируют обновление (76%) и расширение (33%) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 20% и 16% компаний соответственно.



В краткосрочной перспективе почти половина топ-менеджеров полагает, что текущий уровень спроса сохранится, треть опрошенных прогнозируют его рост. Сохранение объемов промышленного производства планируют 46% респондентов, увеличение выпуска продукции - 36% руководителей компаний, 34% - рост прибыли.-0-