Руководители промпредприятий ожидают сохранения текущей динамики производства и спроса на продукцию - опрос

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти половина топ-менеджеров рассчитывают на сохранение объемов выпуска продукции в краткосрочной перспективе, 30% - на его рост. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в октябре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.



Согласно исследованию, сохранение текущего уровня занятости планируют 76% респондентов, 42% - неизменность сложившейся динамики объемов промпроизводства, увеличение выпуска продукции ожидают 35% руководителей компаний. В планах трети директоров - рост прибыли.



Исходя из данных опроса, 67% руководителей сообщают о повышении либо сохранении объемов выпуска в отчетном периоде, 72% отмечают рост либо стабильную динамику спроса. Уровень загрузки производственных мощностей в среднем по промышленности составил 68%, а средний период обеспеченности заказами - 2,7 месяца.



Второй месяц подряд около 35% участников исследования отмечают тренд на сокращение складских запасов.



Прогнозная оценка инвестиционной активности носит оптимистичный характер. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 22% руководителей, 68% - сохранение текущей динамики. Среди направлений использования капитала лидируют обновление (78%) и расширение (35%) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 20% и 18% компаний соответственно.



Большинство участников исследования указало на сохранение текущего уровня занятости, о росте численности работников сообщило 11%.-0-