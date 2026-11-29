29 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в торжественной обстановке вручил комплекты ключей от 30 новых автобусов Минского автозавода коллективу АТП №5 - одному из крупнейших автопредприятий Ростова-на-Дону, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
Новые низкопольные автобусы оборудованы кондиционерами, системами отопления и видеонаблюдения, адаптированы для маломобильных пассажиров. В скором времени машины выйдут на маршруты Ростова-на-Дону.
Принявший участие в церемонии передачи автобусов генеральный консул Беларуси в Ростове-на-Дону Игорь Павлющенко по поручению руководства МАЗ вручил автопарку сертификат на право проведения ремонта автобусной техники, что существенно расширяет сервисную базу Минского автозавода в регионе.
В пресс-службе отметили, что заключение сделки стало возможным благодаря предоставляемым Беларусью инструментам финансовой поддержки по льготным программам ОАО "Банк развития" и ОАО "Промагролизинг".
В дипмиссии добавили, что в будущем году обновление автопарка планируется еще в одном крупной городе Ростовской области - Таганроге.-0-
Фото посольства Беларуси в России