Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год

Министр назвал проект республиканского бюджета на 2027 год понятным, привычным и управляемым. Он готовился одновременно с проектом изменений в Налоговый кодекс, основными показателями социально-экономического развития и денежно-кредитной политики.
"Параметры бюджета формируются на основании как раз целевого сценария развития экономики на следующий год. Темпы роста и работы наших предприятий, в целом экономики обеспечивают тот налоговый потенциал, который мы можем иметь в составе доходов. Основные налоги связаны с результатами финансово-хозяйственной деятельности. Налог на добавленную стоимость, на прибыль - практически 50% всех доходов республиканского бюджета", - пояснил Владислав Татаринович.
Также он обратил внимание, что учитывался в обязательном порядке не только прогноз по темпу роста ВВП, но и показатель инфляции. "Наша базовая мера налоговой политики - индексируем ставки налогов и отдельные элементы налогообложения, которые установлены в фиксированных суммах в белорусских рублях", - добавил Владислав Татаринович.
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Фото Сергея Шелега