Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год

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Фото Сергея Шелега

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год и какие изменения вносятся в систему налогообложения, рассказал журналистам министр финансов Владислав Татаринович, передает корреспондент БЕЛТА.Президент Беларуси дал согласие на внесение в Палату представителей Национального собрания бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год: проектов законов "О республиканском бюджете на 2027 год", "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2027 год".Министр назвал проект республиканского бюджета на 2027 год понятным, привычным и управляемым. Он готовился одновременно с проектом изменений в Налоговый кодекс, основными показателями социально-экономического развития и денежно-кредитной политики."Параметры бюджета формируются на основании как раз целевого сценария развития экономики на следующий год. Темпы роста и работы наших предприятий, в целом экономики обеспечивают тот налоговый потенциал, который мы можем иметь в составе доходов. Основные налоги связаны с результатами финансово-хозяйственной деятельности. Налог на добавленную стоимость, на прибыль - практически 50% всех доходов республиканского бюджета", - пояснил Владислав Татаринович.Также он обратил внимание, что учитывался в обязательном порядке не только прогноз по темпу роста ВВП, но и показатель инфляции. "Наша базовая мера налоговой политики - индексируем ставки налогов и отдельные элементы налогообложения, которые установлены в фиксированных суммах в белорусских рублях", - добавил Владислав Татаринович.