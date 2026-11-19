Переходя к отраслевой повестке, председатель Белстата уделила особое внимание качеству статистической отчетности в сельхозорганизациях. Были затронуты вопросы соблюдения технологических регламентов, надлежащего ведения первичного учета и недопущения нарушений, связанных с привесами. На конкретных примерах были разобраны ситуации, касающиеся сохранности скота в организациях. Инна Медведева напомнила руководителям и специалистам о необходимости соблюдения достоверности отражения данных, о задолженности по заработной плате и качественном ведении финансовых документов в организациях.-0-





Фото Белстата

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каких результатов добилась Беларусь в развитии аграрно-промышленного комплекса (АПК), рассказала председатель Белстата Инна Медведева на встрече с руководителями и специалистами организаций Речицкого района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белстата.Инна Медведева отметила, что в каждой пятилетней программе социально-экономического развития особое внимание уделялось развитию сельского хозяйства. Результаты этой целенаправленной политики впечатляют. "Беларусь нарастила объемы производства сельхозпродукции, обеспечила продовольственную безопасность и увеличила экспорт. К 2025 году производство сельхозпродукции выросло почти в два раза по сравнению с 1996 годом. Урожайность сахарной свеклы увеличилась в 2,4 раза, картофеля - в 1,9 раза, зерна - в 1,8 раза. Производство молока выросло с 2,9 до 9 млн тонн, удои - более чем в три раза. Введено 1,4 млн мест для КРС, построено и модернизировано более 1600 молочно-товарных комплексов. Производство скота и птицы утроилось", - рассказала Инна Медведева.Беларусь лидирует в СНГ по производству на душу населения картофеля, свеклы, мяса, молока и яиц, входит в тройку лидеров по овощам и зерну. По данным ФАО, Беларусь занимает высокие места в мире по производству льноволокна, ржи, тритикале и гречихи, а также входит в топ-20 по производству сахарной свеклы, рапса, овса и молока.Уровень самообеспеченности по молоку достиг 299%, мясу - 139%, яйцам - 132%, картофелю - 102%, овощам - 101%. По данным Евразийской экономической комиссии, у Беларуси сегодня фиксируется самый высокий уровень продовольственной самообеспеченности, который составил 96%. Эти данные подтверждаются данными розничного товарооборота. Спрос покупателей на продовольственные товары более чем на три четверти удовлетворяется за счет продукции отечественных производителей.Сельхозпродукция экспортируется в 115 стран. Особым спросом за рубежом пользуется молочная продукция. Экспорт молока и молочной продукции в физическом весе за последние десятилетия увеличился в 15 раз. В 2025 году экспорт сельхозпродукции составил более $10 млрд, что составляет почти четверть общего объема экспорта.В текущем году организации сельского хозяйства не сбавляют темпы роста. Так, за 10 месяцев 2026 года производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах выросло на 5,7%, в том числе в Гомельской области - на 4,2%.Производство скота и птицы увеличилось на 4,8%, молока - на 2,9%, яиц - на 2,4%. Намолочено первоначально оприходованном 7,6 млн тонн зерновых и зернобобовых, 1,5 млн т рапса. "За девять месяцев текущего года на экспорт уже поставлено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $8,8 млрд с ростом на 21%, т.е. прошлогодний рекордный уровень в $10 млрд, очевидно, будет превышен", - отметила Инна Медведева.