Рост экспорта и снижение складских запасов: в Минпроме подвели итоги работы за 9 месяцев

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об итогах работы за 9 месяцев 2026 года рассказал министр промышленности Андрей Кузнецов на пресс-конференции, приуроченной ко Дню машиностроителя, передает корреспондент БЕЛТА.



К профессиональному празднику - Дню машиностроителя - ведомство подходит с неплохими результатами, однако впереди еще целый квартал, за который необходимо подтянуть показатели до уровня, доведенного государством, подчеркнул Андрей Кузнецов.



По его словам, на сегодня по итогам девяти месяцев объем производства составляет 97%. При этом к концу года ведомство рассчитывает выйти на показатель более 100% как по объемам производства, так и по экспорту. Министр отметил, что на сегодня экспорт по трем разделам составляет 102,1%, а год планируется завершить с показателем более 103%. "У нас сокращаются складские остатки. Это не может не радовать", - подчеркнул Андрей Кузнецов.



Глава ведомства обратил внимание, что при выполнении объема производства более чем на 100% складские запасы удастся сократить как минимум на 10-12%. Это свидетельствует о стабильной и плановой работе руководителей и коллективов предприятий. "Поэтому праздник, думаю, пройдет достойно. Наградим наши предприятия, победителей, наших работников - от токарей до руководителей, потому что каждый вложил свой вклад в развитие промышленной отрасли Беларуси", - резюмировал Андрей Кузнецов.-0-