Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 26 ноября Опубликовано: Экономика 26 ноября 2026, 13:31 Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 26 ноября Фото из архива 26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 26 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,0004 рубля - его курс составил 3,0061 рубля.Курс юаня стал выше на 0,0025 рубля и стал 4,508 рубля за 10 юаней. Курс российской валюты повысился на 0,0009 рубля и составил 3,6581 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Как в Беларуси оценивают соответствие продукции стандартам качества и защищают внутренний рынок Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов запускает роботизированное производство колесных дисков Технопарк - идеальное место для перехода инновационной идеи в продукцию - Давидович Коржицкий: в научно-технологических парках страны насчитывается почти 270 резидентов Совет ЕЭК расширил упрощения для уполномоченных экономических операторов Более тысячи человек станут участниками Белорусского юридического форума в Минске Главная Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 26 ноября Главное Лукашенко внес в парламент законопроект "Об амнистии в связи с Годом белорусской женщины" Кто подпадает под амнистию в связи с Годом белорусской женщины? Чуприс раскрыла детали законопроекта Вольфович о проверке боеготовности: охвачены все вопросы, связанные с формированием отрядов народного ополчения Беларусбанк и Сеть Глобального договора ООН приглашают на юбилейный Форум ответственного бизнеса Топ-новости Какая новая традиция появилась на ВНС после референдума 2022 года Цикл парламентских чтений продолжится встречей об истории и современности Национального собрания Законопроект о пенсиях военнослужащих внесен в Палату представителей Беларусь помогла организовать очередную миссию по обмену телами военнослужащих России и Украины "Минус" сохранится и днем. Какая погода будет в последнюю пятницу ноября? В Беларуси подготовили первый выпуск следователей по преступлениям в информационной сфере В МЧС предупредили о факторах опасности при гололедице Беларусбанк предлагает интернет-облигации с доходностью выше ставки рефинансирования Белорусские полярники приступили к работе на станции в Антарктиде Продвижение товаров на зарубежные рынки обсудили на заседании Совета по развитию предпринимательства ГПК: за сутки очередь транспорта в Евросоюз выросла на 400 авто Свои яблоки круглый год: как в Беларуси решают задачу длительного хранения плодов Война идет - ее надо остановить! Заявления Лукашенко в интервью Le Point вызвали широкий резонанс в мире Более 2 тыс. участников и фокус на ИИ: как прошел юбилейный A1 Tech Day в Минске "Синтез документалистики и театра". Каранкевич о концерте-реквиеме "Каждый третий" С нами интереснее БЕЛТА + курсы тв программа погода Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"