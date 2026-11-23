Курс российской валюты повысился на 0,0019 рубля и составил 3,6594 рубля за 100 российских рублей.-0-





23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 23 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,0024 рубля - его курс составил 2,9946 рубля.Курс юаня стал выше на 0,0011 рубля и стал 4,4902 рубля за 10 юаней.