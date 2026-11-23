Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 23 ноября Опубликовано: Экономика 23 ноября 2026, 13:27 Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 23 ноября Фото из архива 23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 23 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,0024 рубля - его курс составил 2,9946 рубля.Курс юаня стал выше на 0,0011 рубля и стал 4,4902 рубля за 10 юаней. Курс российской валюты повысился на 0,0019 рубля и составил 3,6594 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Беларусь предлагает Омской области модернизацию трамвайных вагонов Когда на рынке недвижимости наступает горячий сезон? Ответили в НКА Вьетнам изучит опыт Беларуси в сфере атомной энергетики Туризм, молодежь и экономика: постпреды СНГ обсуждают подготовку к заседанию глав правительств В Беларуси ускорился рост ВВП по итогам января-октября - ЕАБР Минэкономики предлагает обсудить корректировку перечней видов деятельности для ИП и самозанятых Главная Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 23 ноября Главное Товарооборот пока не отражает возможности. Лукашенко отметил потенциал сотрудничества с Омской областью Лукашенко назначил Александра Ломского вице-премьером по вопросам АПК Миллиардный товарооборот - не предел. На что рассчитывают Минск и Нью-Дели Будни заставы "Роза Люксембург": как живут и работают пограничники на южном рубеже Топ-новости Лукашенко: в сельском хозяйстве надо удвоить результаты Дмитрий Городецкий назначен помощником Президента Беларуси - инспектором по Гродненской области Лукашенко согласовал назначение Константина Бурака первым заместителем генерального секретаря СНГ Чем теперь займется бывший вице-премьер Шулейко? Лукашенко поделился подробностями Лукашенко предлагает принять дополнительные меры для защиты общего рынка Беларуси и России Беларусь предлагает Омской области модернизацию трамвайных вагонов Машиностроение, кинематограф, туризм. Губернатор Омской области о развитии сотрудничества с Беларусью Ломский рассказал о главных задачах в новой должности вице-премьера Туризм, молодежь и экономика: постпреды СНГ обсуждают подготовку к заседанию глав правительств Вьетнам изучит опыт Беларуси в сфере атомной энергетики Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет в Москве 2 декабря За минувшие сутки правоохранители заблокировали платежи по 30 иностранным реквизитам Наряды из цветов и листьев и конкурс на эрудицию. В системе Минлесхоза выберут "Красу лесного хозяйства" Ремесленный хлеб, пирожки "Мак.бай". О трендах "Минскхлебпрома" рассказал гендиректор Минэкономики предлагает обсудить корректировку перечней видов деятельности для ИП и самозанятых С нами интереснее БЕЛТА + тв программа погода курсы Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"