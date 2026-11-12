Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 12 ноября Опубликовано: Экономика 12 ноября 2026, 13:27 Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 12 ноября Фото из архива 12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 12 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на 0,0044 рубля - его курс составил 3,0026 рубля.Курс юаня стал выше на 0,0004 рубля и стал 4,5143 рубля за 10 юаней. Курс российской валюты повысился на 0,0021 рубля и составил 3,6423 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика В Беларуси перерабатывается практически каждый второй килограмм бытовых отходов От масштабных инвестпроектов до обучения на предприятиях: замминистра экономики о предварительных итогах 2026 года Участие в выставке PRODEXPO-2026 примут 13 регионов России Более 470 новых стандартов внедрено в Беларуси за десять месяцев Печенье с тертым сыром, шоколад с грушей. Чем порадует гостей "Белгоспищепром" на PRODEXPO-2026 в Минске Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси $6,4 млрд за январь-сентябрь - Белстат Главная Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 12 ноября Главное Политическая воля и скорость. Лукашенко назвал приоритеты в укреплении ОДКБ ЖКХ, медицина и соцсфера. С какими вопросами белорусы обращались на горячую линию V ВНС Современные методы борьбы с киберпреступностью обсуждают на международной конференции в Минске Какие страны примут участие в выставке PRODEXPO-2026, рассказали в "Белгоспищепроме" Топ-новости Лукашенко об одной из важнейших задач ОДКБ: чтобы каждый мог опереться на плечо партнера или друга От масштабных инвестпроектов до обучения на предприятиях: замминистра экономики о предварительных итогах 2026 года Беларусь и Вьетнам расширяют сотрудничество в сфере государственного контроля и аудита Гражданин Беларуси травмирован в Брянской области в результате атаки дрона "Это живой организм". Как превратить муку и воду в кулинарный шедевр - главные секреты от директора хлебозавода Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси $6,4 млрд за январь-сентябрь - Белстат Килограмм золота и автомобиль нашли своих владельцев: истории победителей игры "Удача в придачу!" Новые рынки сбыта и крупные инвестпроекты: за счет чего растет экономика Могилевской области В Минске обсуждают новые подходы и единые стандарты в радиологии "Сейчас - момент". Готова ли Европа сделать шаг к миру? Второй республиканский молодежный форум системы Минтруда и соцзащиты стартовал в Минске Наградами отмечены предприятия Могилева, оказавшие помощь хозяйствам Шкловского района Пять рубежей против мошенничества при покупке станков с ЧПУ: как снизить риски до перевода средств Беларусь и Таджикистан намерены наращивать усилия по развитию стратегического партнерства Российский рубль и юань подорожали, доллар подешевел на торгах 12 ноября С нами интереснее тв программа БЕЛТА + курсы погода Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"