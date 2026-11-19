19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржевые сделки по покупке продукции агропромышленного комплекса на торгах Белорусской универсальной товарной биржи в январе - октябре 2026 года заключали компании из 45 регионов России. Об этом рассказал заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный на полях международной специализированной оптовой выставки-ярмарки PRODEXPO-2026, которая проходит 17-20 ноября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.



Для сравнения: в прошлом году география российских импортеров сельхозпродукции, использовавших белорусскую биржевую площадку, включала 41 субъект Российской Федерации. "По сравнению с январем - октябрем прошлого года объемы закупок продукции АПК резидентами Российской Федерации увеличились на 32% в стоимостном выражении. Лидерами по сумме биржевых сделок стали компании из Московской, Смоленской, Ленинградской, Омской и Воронежской областей. На эти регионы пришлось более половины всего биржевого экспорта белорусской сельхозпродукции в Россию. Самыми популярными товарными позициями у российских участников торгов были сухое молоко, сливочное масло, мясопродукты, сухая молочная сыворотка и льняное волокно", - рассказал Герман Пузырный.



По словам представителя БУТБ, повышенный спрос на белорусскую продукцию сельского хозяйства со стороны российских компаний способствует расширению пула участников торгов из этой страны. В результате с начала года на БУТБ аккредитовались 513 новых резидентов РФ. "В этом году больше всего новых компаний пришло из Московской, Ленинградской, Смоленской, Воронежской, Нижегородской и Ростовской областей. В совокупности это 295 участников. Причем многие из них сразу же включились в биржевую торговлю и начали совершать сделки", - подчеркнул заместитель начальника управления ВЭД БУТБ.



Согласно данным БУТБ, по итогам 10 месяцев 2026 года удельный вес сельхозпродукции в общем товарообороте биржи достиг 51%. В рамках этой товарной группы были заключены 119 863 сделки, что на 11% больше, чем в январе - октябре 2025 года.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-