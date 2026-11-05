Российские компании почти на треть увеличили объемы торговли на БУТБ

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общая сумма биржевых сделок резидентов Российской Федерации на Белорусской универсальной товарной бирже по итогам 10 месяцев 2026 года увеличилась на 30% в годовом исчислении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.



Этому поспособствовал существенный рост биржевого товарооборота между белорусскими и российскими участниками торгов по таким направлениям, как продукция агропромышленного комплекса и металлургии. По сравнению с январем - октябрем 2025 года данные показатели повысились на 32% и 31% соответственно.



Такой информацией поделился начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук во время выступления на форуме "Международный день торговли 2026", который прошел в Москве. Мероприятие, организованное Ассоциацией экспортеров и импортеров России, зарекомендовало себя как площадка для открытого диалога представителей государства и бизнеса по широкому кругу вопросов трансграничной торговли. В этом году форум собрал свыше 1 тыс. участников из 25 стран.



"Российские компании являются самыми активными и многочисленными пользователями нашей торговой платформы. На сегодня это около 5400 субъектов хозяйствования из 79 регионов России. 480 из них аккредитовались в качестве участников биржевых торгов в текущем году и уже применяют биржевой механизм для заключения экспортно-импортных сделок с предприятиями Беларуси и других стран, включая Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан", - рассказал Ярослав Ковальчук.



По словам представителя биржи, в структуре сделок российских компаний преобладают закупки белорусских товаров. В стоимостном выражении это порядка 87%. В настоящее время наиболее востребованы такие позиции, как сливочное масло, сухое молоко, мясопродукты, пиломатериалы и льняное волокно. В свою очередь российские трейдеры в основном реализуют на БУТБ уголь и кокс, изделия из черных и цветных металлов, зерно, полимерную продукцию, а также промышленное оборудование и запчасти.



"Помимо предоставления российским экспортерам и импортерам электронной инфраструктуры для заключения сделок, биржа контролирует исполнение обязательств, помогает снизить риски при взаиморасчетах, содействует в поиске контрагентов и оказывает маркетинговую поддержку. Таким образом, аккредитация на бирже обеспечивает доступ к целому ряду инструментов и, по сути, служит "одним окном" для работы на внешнем контуре", - резюмировал начальник управления ВЭД БУТБ.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-