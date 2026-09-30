Роботизированный комплекс и водородные технологии. Какие новинки подготовил БЕЛАЗ к "ИННОПРОМ. Беларусь"





Новинка была представлена БЕЛАЗом и его партнером - компанией InDev Solutions. Посетители могут увидеть, как оператор со стенда управляет 90-тонным роботизированным самосвалом БЕЛАЗ-7558R. Сама машина в это время находится за сотни километров - на испытательном полигоне "Ситницкое" в Брестской области.





Самосвал использует компьютерное зрение и нейросетевые алгоритмы, чтобы распознавать препятствия, прогнозировать движение и самостоятельно принимать решения. Система диспетчеризации позволяет одному специалисту одновременно следить за работой пяти автономных машин.

Заместитель генерального конструктора по цифровизации карьерной техники - начальник отдела систем интеллектуального управления карьером ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" Дмитрий Елисеев рассказал, что заказчики заинтересованы в технике, способной двигаться автономно. "Наши потребители активно интересуются роботизированной и дистанционно управляемой техникой. Мы ведем переговоры с рядом ключевых заказчиков, которым планируем поставлять самосвалы БЕЛАЗ с автономным управлением", - отметил он. Заместитель генерального конструктора по цифровизации карьерной техники - начальник отдела систем интеллектуального управления карьером ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" Дмитрий Елисеев рассказал, что заказчики заинтересованы в технике, способной двигаться автономно. "Наши потребители активно интересуются роботизированной и дистанционно управляемой техникой. Мы ведем переговоры с рядом ключевых заказчиков, которым планируем поставлять самосвалы БЕЛАЗ с автономным управлением", - отметил он.





По словам Дмитрия Елисеева, такие решения могут помочь справиться с нехваткой водителей, повысить эффективность использования карьерной техники и обеспечить ритмичность ее работы. "В автономном режиме машина выполняет полный цикл задач - от погрузки до разгрузки и возвращения к месту погрузки. Она строит и редактирует маршруты, контролирует слепые зоны и зоны безопасности, а также отслеживает присутствие персонала рядом с техникой. Такие решения можно использовать на удаленных карьерах, где не хватает персонала, и на участках с автономным движением машин", - добавил Дмитрий Елисеев.

Генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" Сергей Лесин отметил, что теперь основная задача - испытывать технологию в реальных условиях. "В течение этого года мы дорабатывали систему, чтобы добиться максимальной производительности и безопасности. Следующий этап - эксплуатация", - сказал он. Генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" Сергей Лесин отметил, что теперь основная задача - испытывать технологию в реальных условиях. "В течение этого года мы дорабатывали систему, чтобы добиться максимальной производительности и безопасности. Следующий этап - эксплуатация", - сказал он.





Сергей Лесин также сообщил, что 1 октября технологию продемонстрируют на полигоне "Ситницкое"."Завтра около 50 представителей потенциальных клиентов посетят Брестскую область и увидят наш полигон, где работают традиционные самосвалы. В течение трех дней на встречах будут демонстрировать беспилотные технологии и решения в области альтернативной энергетики для карьерного транспорта", - заявил генеральный директор.

На стенде БЕЛАЗа также представили газомоторные, водородные, электрические и гибридные самосвалы грузоподъемностью от 90 до 220 т, разработки для подземных горных работ. Среди новинок - проект "Водородный БЕЛАЗ", созданный совместно с компанией "Н2 Инжиниринг". Посетители могут рассмотреть макет гибридной водородной энергосистемы для 220-тонного карьерного самосвала и инфраструктуры для заправки водородом. На стенде БЕЛАЗа также представили газомоторные, водородные, электрические и гибридные самосвалы грузоподъемностью от 90 до 220 т, разработки для подземных горных работ. Среди новинок - проект "Водородный БЕЛАЗ", созданный совместно с компанией "Н2 Инжиниринг". Посетители могут рассмотреть макет гибридной водородной энергосистемы для 220-тонного карьерного самосвала и инфраструктуры для заправки водородом.





II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября. В ней участвуют представители более чем 40 стран. Общая площадь выставочной экспозиции составляет 20 тыс. кв.м.-0-

Фото Татьяны Матусевич Фото Татьяны Матусевич