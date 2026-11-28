"Наши машиностроители и автокомпонентщики уже активно взаимодействуют и видят для себя перспективы. На заводе "Урал" мы обсуждали, что какие-то элементы - кабины, шасси - надо локализовывать, совершенствовать. И, чтобы это было конкурентно, необходимо делать это сообща, вместе", - сказал Юрий Селиверстов.
По его словам, российские коллеги видят перспективу в создании общих компонентов. Элементы будут не только состоять из совместных материалов и создаваться на совместных предприятиях, но и подходить к разной технике и использоваться на взаимозаменяемой основе, что в итоге удешевит продукцию. А стоимость машин и агрегатов напрямую влияет на стоимость готовой продукции, которую приобретают люди.
Также белорусская делегация познакомилась с тем, как на челябинских предприятиях проходит роботизация и какое количество роботов они внедрили в своих производственных процессах и на заводских площадях. Такие же технологические вещи коллеги готовы создавать вместе с белорусами.
По словам Юрия Селиверстова, один из главных вопросов в этом направлении - выстраивание технологического процесса, когда несколько роботов делают операцию от начала до конца и программируются под частоту, объем и вес, необходимые для создания данного конкретного изделия. Здесь есть большое поле для совместного изучения: в Челябинске уже создаются учебные прототипы агрегатов, на которых можно и научить людей.
"Скоро здесь будет делегация Министерства промышленности. Это регион машиностроительный, здесь всегда была развита металлургия и связанные с этим производства, поэтому есть большой интерес ко всем технологиям, которые совершенствуются сегодня и обретают новые технологические процессы", - подытожил Юрий Селиверстов.-0-
Фото Татьяны Матусевич