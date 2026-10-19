Резиденты ПВТ презентовали цифровые решения для энергетического комплекса Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие цифровые решения резидентов ПВТ могут быть применимы в энергетическом комплексе Беларуси, рассказали в пресс-службе ПВТ по итогам семинара-презентации.





Мероприятие объединило представителей Министерства энергетики, энергетических предприятий и полтора десятка IT-компаний - резидентов парка.





Заместитель министра энергетики Константин Аношенко отметил интерес к взаимодействию с компаниями по вопросам повышения производительности и улучшения работы с потребителями. Начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова в свою очередь подчеркнула, что главный результат таких встреч - не презентации сами по себе, а те идеи и контакты, которые рождаются в процессе живого общения. "Когда одна сторона находит решение, а вторая - устойчивого партнера, это для нас самый высокий результат", - подчеркнула она.





Продемонстрированы оборудование и ПО для автоматизации энергопредприятий, цифровой двойник пункта захоронения радиоактивных отходов, решения для комплексной цифровизации сбытовой деятельности энергоснабжающих организаций, приборы радиационного контроля и роботизированные системы контроля состояния потенциально опасных участков. Также было показано, как прогнозная аналитика, геоинформационные системы и ИИ-платформы помогают управлять инфраструктурой и ремонтами: от прогноза нагрузок до контроля состояния сетей на карте.





Второй блок был посвящен искусственному интеллекту, BigData и интеграции - тому, что позволяет собрать разрозненные данные в единую картину и принимать решения на их основе. Компании показали платформу управления жизненным циклом объектов с элементами роботизированной сортировки, комплексы мониторинга и управления на базе IoT и SCADA, платформу сбора данных потребления ресурсов с AI-аналитикой, систему мониторинга состояния вычислительного и сетевого оборудования.





Завершилась официальная часть нетворкинг-сессией - форматом свободного общения. Резиденты ПВТ смогли предметно показать свои решения представителям энергетических предприятий и обсудить возможные сценарии их применения.





Как отметили в ПВТ, такие мероприятия - не разовая акция. Парк высоких технологий последовательно выстраивает мосты между разработчиками и реальным сектором, и энергетика - один из приоритетов. Логика простая: заказчик внутри страны должен видеть весь спектр доступных решений, оценивать их прикладную пользу и принимать решение о внедрении. Именно для этого, например, существует механизм пилотных проектов.-0-