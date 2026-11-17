Компания производит импортозамещающий продукт. Специалисты думают над решениями для дальнейшего развития. "Следующий шаг - новый пресс, более мощный и конкурентный, автоматизированный. Это очень дорогостоящие вещи. Прежде чем купить оборудование и внедрить, надо сделать инфраструктуру, подготовить все для его подключения. Самое главное - сформировать хотя бы на 90% рынок", - пояснил руководитель.

Представители бизнеса активно пользуются кредитной поддержкой для реализации своих инициатив. "Все это приобрело масштабный характер по всей стране. Мониторим ситуацию с позиции дальнейшего улучшения кредитного продукта, предоставления дополнительных ресурсов. Работаем с банками по оперативному рассмотрению их заявок, в том числе где-то и по упрощению документов, чтобы максимально наши предприятия могли пользоваться ресурсами и заходить в инвестиционный цикл", - подытожил Юрий Чеботарь.-0-





Фото Виолетты Южаковой

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Резидент свободной экономической зоны "Брест" ООО "ГлобалМаш Индустрия" налаживает производство коммунальной и сельскохозяйственной техники. С ходом реализации инвестиционного проекта ознакомился министр экономики Юрий Чеботарь, передает корреспондент БЕЛТА.Для создания предприятия в Бресте было приобретено здание, которое долгое время не использовалось. Реализация проекта направлена на организацию выпуска многофункционального навесного оборудования для тракторов и специализированной техники, востребованной в жилищно-коммунальном хозяйстве, дорожных службах, лесном и аграрном секторах. Для наладки производственного процесса приобрели 17 единиц различного оборудования. Выпускать продукцию на предприятии начали с нынешнего августа."За этот год нам удалось создать предприятие. Мы закупили и запустили в работу весь спектр металлообрабатывающего оборудования: раскрой металла, механическая обработка, сварочные участки (сварка у нас роботизированная). Завершаем монтаж покрасочной линии. Трудоустроено и обучено работе на оборудовании 27 человек. Мы разработали собственным конструкторским отделом и запустили в производство уже 6 агрегатов навесного оборудования", - рассказал директор предприятия Вадим Шевчук. Вся продукция идет на экспорт.Прорабатываются и другие проекты, которые в ближайшее время брестчане собираются тестировать. "Это электрические кары, маленькие автобусы, которые используются на туристических территориях. Достаточно интересная свободная ниша, которая сегодня как в России, так и в Беларуси занята только китайцами. Есть чему у них поучиться. Будем создавать белорусский продукт. Далее в наших планах развитие в сторону складской техники именно с электрической составляющей", - отметил руководитель.Юрий Чеботарь обратил внимание, что в программе социально-экономического развития на нынешнюю пятилетку содержатся семь приоритетов. Один из них - сильные регионы, прежде всего в плане повышения конкурентоспособности, создания новых производств и реализации инвестиционных проектов. "Под этот приоритет мы предложили бизнесу (как частному, так и государственному) инструменты поддержки. Это кредитные ресурсы на разных условиях под разные направления. Сегодня пример предприятий, которые такой проект и реализуют", - отметил министр экономики.Еще один резидент свободной экономической зоны "Брест" - ООО "Арлайт ПРО" - в районе аэропорта Брест создал производство алюминиевых профилей методом экструзии. Продукция может использоваться в различных сферах. "Опыт нашей работы и просчеты бизнес-плана показывают, что без масштабирования, без постоянного наращивания объемов быть не может", - отметил директор предприятия Иван Заруба.